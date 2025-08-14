Home > देश > Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी

Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी

Colonel Sofia Qureshi: कर्नल कुरैशी अपनी वंशावली साझा करती हैं और रानी लक्ष्मी बाई से अपने परिवार के ऐतिहासिक संबंध का खुलासा करती हैं। वह बच्चन से कहती हैं, "मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ सभी लोग सेना में थे। मेरी परदादी के पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ थे।"

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 21:32:36 IST

Colonel Sofia Qureshi
Colonel Sofia Qureshi

Colonel Sofia Qureshi: भारतीय सेना की सम्मानित अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, भारतीय वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय नौसेना की कमांडर प्रेरणा देवस्थली के साथ, कौन बनेगा करोड़पति के आगामी सप्ताहांत एपिसोड में नजर आएंगी।

अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस एपिसोड में तीनों महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगी और ऑपरेशन सिंदूर के यादगार पलों को याद करेंगी।

मैंने लोरियाँ नहीं सुनी, मैंने बहादुरी की कहानियाँ सुनी हैं – कर्नल कुरैशी 

सोनी टीवी द्वारा जारी एक प्रोमो में, कर्नल कुरैशी अपनी वंशावली साझा करती हैं और रानी लक्ष्मी बाई से अपने परिवार के ऐतिहासिक संबंध का खुलासा करती हैं। वह बच्चन से कहती हैं, “मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ सभी लोग सेना में थे। मेरी परदादी के पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ थे।” वह आगे कहती हैं, “मैंने लोरियाँ नहीं सुनी हैं। मैंने बहादुरी की कहानियाँ सुनी हैं, और मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जो साहस का अर्थ बताती हैं।”

वह इस बात पर ज़ोर देती हैं कि सेना एक लिंग-तटस्थ प्रशिक्षण प्रणाली का पालन करती है, जहाँ सभी कर्मियों को—लिंग की परवाह किए बिना—एक समान प्रशिक्षण दिया जाता है।

उनकी बहन, शायना सुनसारा ने पहले एचटीसीसिटी को अपने परिवार की गहरी सैन्य जड़ों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उनके पिता 1971 के बांग्लादेश युद्ध में लड़े थे और उनके पूर्वज विभिन्न सेनाओं में कार्यरत थे, यहाँ तक कि झाँसी की रानी के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में भी शामिल थे।

कर्नल सोफिया कुरैशी कौन हैं?

1974 में गुजरात के वडोदरा में जन्मी कर्नल कुरैशी ने 1997 में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से जैव रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

वह वर्तमान में मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री में कार्यरत हैं और 2016 में आसियान प्लस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ‘फोर्स 18’ में एक टुकड़ी की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है।

उनके करियर की उपलब्धियों में 2001 के संसद हमले के बाद पंजाब सीमा पर ऑपरेशन पराक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है, जिसके लिए उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ से प्रशंसा पत्र मिला था।

झाँसी की रानी के बारे में सब कुछ

रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म मणिकर्णिका तांबे के रूप में 19 नवंबर, 1828 को वाराणसी में हुआ था, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक अमिट प्रतीक हैं। झाँसी की रानी के रूप में, उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में अपनी सेना का वीरतापूर्वक नेतृत्व किया। 18 जून, 1858 को ग्वालियर के युद्ध के दौरान वे शहीद हो गईं और अपने पीछे साहस और प्रतिरोध की एक ऐसी विरासत छोड़ गईं जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है।

Jaipur Crime: एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्करी का रैकेट उजागर, 2 तस्कर 3 पिस्टल के साथ गिरफ्तार

Tags: Colonel Sofia QureshiKBCRani Lakshmi Bai
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी
Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी
Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी
Colonel Sofia Qureshi: पूर्वज रानी लक्ष्मी बाई के साथ लड़े…कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार का गौरवपूर्ण इतिहास, कहा – लोरियां नहीं, बहादुरी की कहानियां सुनी
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?