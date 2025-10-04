कितना खतरनाक है Cough Syrup में पाया जाने वाला डाइएथिलिन ग्लाइकॉल? जिसको लेकर देशभर में मची दहशत, जानें

Coldrif Cough Syrup: देश भर के कई राज्यों में कफ सिरप से हुई मौतों के बाद, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कफ सिरप के नमूनों की जाँच की है. रिपोर्टों के अनुसार, मध्य प्रदेश में एकत्र किए गए नमूने संदूषण मुक्त पाए गए, जबकि तमिलनाडु की एक निर्माण इकाई से प्राप्त ‘कोल्ड्रिफ’ कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया. आइए जानें कि डाइएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए कैसे खतरा पैदा करता है…

‘बालासाहेब के निधन के बाद…’, आमने-सामने हुए उद्धव और शिंदे गुट, कोर्ट तक जाने की पहुंची बात

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, जानें

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल है जिसका उपयोग कई औद्योगिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में किया जाता है. यह एक प्रकार का ग्लाइकॉल है जो प्लास्टिक, रेजिन और पॉलीयूरेथेन फोम जैसे विभिन्न उत्पादों में पाया जाता है. कुछ दवाओं में विलायक के रूप में भी DEG का उपयोग किया जाता है. कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में नमी बनाए रखने वाले एजेंट के रूप में भी DEG का उपयोग किया जाता है. DEG के सेवन से गुर्दे की विफलता और तंत्रिका तंत्र को नुकसान जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

जानकारी के अनुसार, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल का उपयोग दवाओं में नहीं किया जाता है. यह कभी-कभी ग्लिसरीन जैसी दवा सामग्री को दूषित कर देता है, अक्सर अनुचित निगरानी या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सस्ती, औद्योगिक-ग्रेड सामग्री के उपयोग के कारण. डीईजी रंगहीन और सिरप जैसा होता है, जिससे अगर कठोर प्रयोगशाला परीक्षण न किया जाए तो इसे वैध एक्सीपिएंट्स समझने की गलती करना आसान हो जाता है.

अंतर्ग्रहण करने पर, डीईजी विषाक्त यौगिकों में टूट जाता है जो गुर्दे, यकृत और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुँचाते हैं. बच्चों में लक्षण मतली, पेट दर्द और पेशाब कम होने से शुरू होते हैं. गंभीर मामलों में, यह तेजी से तीव्र गुर्दे की विफलता, दौरे और मृत्यु का कारण बनता है. बच्चे डाइएथिलीन ग्लाइकॉल के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके शरीर के वजन के सापेक्ष इसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है. इससे पहले, 2022 में, गाम्बिया में दूषित कफ सिरप पीने से कम से कम 70 बच्चों की मौत हो गई थी.

‘कोल्ड्रिफ’ में डीईजी की मौजूदगी चिंताजनक

तमिलनाडु के ‘कोल्ड्रिफ’ सिरप में डीईजी की मौजूदगी कई कारणों से चिंताजनक है. यह पुष्टि करता है कि दवा सेवन के लिए असुरक्षित है और इसे बाज़ार में नहीं होना चाहिए था. नियामक अधिकारी संभवतः उत्पाद को वापस बुलाएँगे और उल्लंघनों के लिए कंपनी की जाँच करेंगे. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने DEG और EG से दूषित कफ सिरप के बारे में बार-बार चेतावनी दी है, और कहा है कि ये 2022 तक दुनिया भर में 300 से ज़्यादा बच्चों की मौत का कारण बन सकते हैं. नियामकों की सहायता के लिए, WHO ने दो-चरणीय परीक्षण विधियाँ विकसित की हैं, जिनमें प्रारंभिक पहचान के लिए पतली परत क्रोमैटोग्राफी (TLC) और बाद में पुष्टि के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी शामिल है. WHO ने सरकारों से निगरानी को मज़बूत करने, घटिया दवाओं को हटाने और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कड़ी जाँच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

Nirav Modi News: भारत प्रत्यर्पण से बचने के लिए भगोड़े नीरव मोदी ने चली नई चाल, अब क्या करेगी मोदी सरकार?