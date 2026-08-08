संसद की कैंटीन में 2003 से बैन है कोल्ड ड्रिंक, जानिये इसके पीछे की वजह

देशभर में हर चौक-चौराहे पर आसानी से उपलब्ध होने वाली कोल्ड ड्रिंक (Soft Drink) संसद की कैंटीन में बैन है, वह भी वर्ष 2003 से. यह जानकारी किसी को भी चौंका सकती है, लेकिन यह सच है. इसकी तस्दीक हाल में हुई है. लोकसभा सचिवालय ने सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब में यह जानकारी दी है कि संसद कैंटीन में 2003 से शीतल पेय (Soft Drink) पर बैन है. संसद की कैंटीनों में वर्ष 2003 से ही सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरह से बैन प्रभावी है.

क्या है 2003 का आदेश

जारी एक आदेश के तहत अगस्त 2003 में संसद परिसर के भीतर मौजूद कैंटीनों या अन्य स्थलों पर शीतल पेयों की आपूर्ति के साथ-साथ उनके विज्ञापनों और संबंधित रेफ्रिजरेटरों को हटाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. इसके बाद इस आदेश को 100 प्रतिशत लागू किया गया. अब जानकारी सामने आई है कि सचिवालय की ओर से सॉफ्ट और कोल्ड ड्रिंक बैन के पीछे के वैज्ञानिक या स्वास्थ्य संबंधी कारणों का स्पष्ट ब्योरा साझा नहीं किया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक,6 अगस्त 2003 से ही भारतीय संसद की कैंटीनों में सभी प्रमुख सॉफ्ट ड्रिंक्स (कोल्ड ड्रिंक्स) पर प्रतिबंध है. यह बैन सांसदों और मंत्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संसद की खाद्य प्रबंधन समिति द्वारा लगाया गया था, जो 23 साल बाद भी प्रभावी है.

बैन की वजह

वर्ष 2003 में ‘सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट’ (CSE) ने एक स्टडी रिपोर्ट जारी की थी. इसमें कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से सेहत को गंभीर खतरे की बात कही गई ती. इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि देश में बिकने वाले लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक्स (जैसे कोका-कोला और पेप्सी) में तय मानकों से ज्यादा कीटनाशक (पैसेसाइड्स) हैं. इतना ही नहीं, हानिकारक रसायन पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं. इसी खुलासे के बाद संसद परिसर के भीतर माननीयों की सुरक्षा व स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री और उनके प्रचार-प्रसार पर रोक लगा दी गई है.