02:00 बजे के अंधेरे सन्नाटे में, बेबस महिला पर टूट पड़ा नशेड़ी दरिंदा, चीखों से गूंज रहा था इलाका, फिर आवारा कुत्तों ने जो किया… CCTV ने उड़ाए होश!

Dogs Save Woman from Drunk Man Assault: कोयंबटूर से एक ऐसी हैरान करने वाली शर्मनाक घटना सामने आई है, जो साबित करती है कि कई बार जानवर भी इंसानों से ज्यादा वफादार और मददगार साबित होते हैं, जबकि इंसान जानवरों से भी बदतर सुलूख पर उतर आए हैं. मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर में थुडियालुर के पास एनजीजीओ कॉलोनी का है जहां एक नशे में धुत 17 साल के लड़के ने एक मानसिक रूप से कमजोर महिला को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की. अंधेरी रात में जब वहशी दरिंदा महिला पर जबरदस्ती कर रहा था, तब मसीहा बनकर वहां आवारा कुत्तों का झुंड आ गया. एक कुत्ते ने न सिर्फ अपनी जान की बाजी लगाकर उस नाबालिग आरोपी पर हमला कर दिया, बल्कि उसके पैरों को ऐसा काटा कि आरोपी की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई और उसे अपनी जान बचाकर वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा. यह पूरी खौफनाक वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए.

सीसीटीवी खंगाले सामने आया खौफनाक सच

यह पूरा मामला तब सामने आया जब पुलिस किसी दूसरी घटना की जांच कर रही थी. दरअसल, इलाके की एक परचून की दुकान में आग लगाने की कोशिश की शिकायत पर पुलिस थुडियालुर इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी. फुटेज की जांच के दौरान पुलिस की नजर जब सुबह करीब 2 बजे के एक वीडियो पर पड़ी, तो उनके होश उड़ गए. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि रेलवे ओवरब्रिज के पास एक महिला अपने रिश्तेदार के घर के बाहर बैठी हुई थी. तभी गणेश नगर का रहने वाला एक 17 साल का लड़का, जो नशे में पूरी तरह धुत था, वहां मंडराने लगा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, लड़का शराब पीने का आदी था और नशे की हालत में अक्सर ऐसी घटिया हरकतें करता रहता था.

4 टागों वाले मसीहा ने सिखाया दरिंदे को सबक

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, जब आरोपी उस महिला के पास पहुंचा, तो वहां पहले से मौजूद आवारा कुत्तों को उसकी नीयत पर शक हो गया. कुत्तों ने उस पर भौंकना शुरू कर दिया. आरोपी ने उन्हें भगाने के लिए पत्थर भी फेंके, जिससे कुछ कुत्ते दूर हट गए, लेकिन एक वफादार कुत्ता महिला के पास ही डटा रहा. जब नशे में धुत लड़के ने महिला को दबोचकर गलत हरकत करने की कोशिश की, तो पीड़िता ने डरकर जोर-जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया. चीख-पुकार सुनते ही वह कुत्ता तुरंत हरकत में आया और सीधे आरोपी पर टूट पड़ा. कुत्ते ने उसके पैरों पर ताबड़तोड़ कई बार काटा और उसे महिला से दूर खींच लिया. कुत्ते के इस खतरनाक हमले से घबराया आरोपी अपनी जान बचाकर वहां से उल्टे पांव भाग निकला, और कुत्ता दूर तक उसका पीछा करते हुए नजर आया.

A woman being sexually assaulted on the road was saved by a stray dogs in Coimbatore, Tamil Nadu. pic.twitter.com/XWCx5Qslbq — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 4, 2026

पुलिस ने यूं दबोचा शातिर, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो के हाथ लगने के बाद थुडियालुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और फुटेज के आधार पर नाबालिग आरोपी को धर दबोचा. शुक्रवार को उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे बाल सुधार गृह (ऑब्जर्वेशन होम) भेज दिया गया. दूसरी ओर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. लोग इन बेजुबान कुत्तों की बहादुरी और इंसानियत की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इंटरनेट यूजर्स इन आवारा कुत्तों की जमकर तारीफ करने लगे. लोग कह रहे हैं कि आज के दौर में कुछ इंसानों में इंसानियत मर चुकी है, लेकिन इन बेजुबान जानवरों ने दिखा दिया कि असली सुरक्षा और वफादारी क्या होती है. कोई इन्हें ‘फर्नी बेबीज’ कह रहा है, तो कोई लिख रहा है कि ‘हर हीरो के पास केप नहीं होता, कुछ के पास पूंछ और पंजे होते हैं.’ इस घटना ने एक बार फिर से यह बहस छेड़ दी है कि आवारा जानवर भले ही सड़कों पर घूमते हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटते.

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