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कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट हुई बंद, संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया दावा; घर पर पुलिस की क्यों हुई तैनाती?

Cockroach Janta Party Website Closed: इंटरनेट पर सनसनी मचाकर युवाओं को आकर्षित करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को बंद कर दिया. संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा किया है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: May 24, 2026 9:58:48 AM IST

कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट हुई बंद
कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट हुई बंद


Cockroach Janta Party Website Shutdown: इंटरनेट की नई सनसनी कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट को शनिवार को बंद कर दिया गया. इस पूरे मामले पर संस्थापक अभिजीत दीपके ने दावा कहते हुए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साथा और उसे तानाशाही करार दिया. दीपके का वायरल डिजिटल आंदोलन युवा सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर तानाशाही रवैये का आरोप लगाया.

इसके अलावा, दीपके ने दावा किया कि लगभग 10 लाख लोगों ने सदस्य के तौर पर साइन अप किया था. यह प्लेटफ़ॉर्म अब मिलेनियल्स और Gen Z के बीच सिस्टम पर व्यंग्य और मीम कल्चर का एक ज़रिया बन गया है.

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कैसे शुरू हुआ ये पूरा कैंपेन?

यह विवाद NEET-UG पेपर लीक के कथित मामले पर मचे हंगामे की पृष्ठभूमि में भी सामने आया है, एक ऐसा मुद्दा जिसने पूरे देश में लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के बीच गुस्सा भड़का दिया है. दीपके ने दावा किया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के छह लाख सदस्यों ने परीक्षा विवाद को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे.

यह भी पढ़ें – Santy Sharma: ‘युवाओं को भड़का रहा…’ जानिए कौन हैं सेंटी शर्मा, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बताया ड्रामा

दीपके ने क्या पोस्ट किया?

दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सरकार ने हमारी आइकॉनिक वेबसाइट को बंद कर दिया है. 10 लाख कॉकरोच हमारी वेबसाइट पर सदस्य के तौर पर साइन अप कर चुके थे. 6 लाख कॉकरोचों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करते हुए एक याचिका पर हस्ताक्षर किए थे. उन्होंने आगे कहा कि सरकार कॉकरोचों से इतनी डरी हुई क्यों है? लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है.

घर के बाहर पुलिस तैनात

शनिवार को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पंकज अतुलकर ने बताया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके के घर के बाहर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. बताया जा रहा है कि दीपके फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, जहां वे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं.

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जान से मारने की मिल रही धमकियां

इससे पहले दीपके ने ऑनलाइन बताया था कि उन्हें जान ले मारने की धमकियां मिली हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया था. दीपके के घर के बादर पुलिस की तैनाती की पुष्टि करते हुए अतुलकर ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि लोग दीपके और उनकी कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बहुत उत्सुक हैं. इसलिए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उनके घर के पास पुलिस तैनात की गई है. उनके घर पर पुलिस की तैनाती अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगी.

Tags: Cockroach janta party
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