NALSAR विवाद ने पकड़ा तूल! CJI सूर्यकांत की BCI को फटकार  के बाद अब CJP चेयरमैन मनन कुमार मिश्री का मांग रही इस्तीफा

CJP Demands Manan Kumar Mishra Resignation: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के को-कन्वीनर सौरव दास ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग की. यह मांग तब की गई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एनरोलमेंट विवाद में दखल देने के लिए BCI की आलोचना की.

नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर मनन कुमार मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिए. दास ने X पर लिखा कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह कॉकरोच को यह पक्का करना चाहिए कि ऐसा हो.

Moral responsibility commands that Manan Kumar Mishra resigns. Cockroaches both inside and outside courts should ensure this happens. https://t.co/RUCCB868Mw — Saurav Das (@SauravDassss) August 14, 2026

CJI कांत ने BCI के एक्शन की आलोचना की

चीफ जस्टिस ने कहा कि काउंसिल का स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट करने के अधिकार में दखल देने का कोई काम नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि कोर्ट स्टूडेंट्स को कानूनी और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के ज़रिए अपनी चिंताएं उठाने से रोकने की इजाज़त नहीं देगा. HT ने पहले बताया था कि उन्होंने BCI और सभी स्टेट बार काउंसिल को इस विवाद के संबंध में किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या फैकल्टी मेंबर्स के खिलाफ कोई भी सज़ा देने वाला या क्रिमिनल एक्शन लेने से भी रोक दिया.

दो हफ़्ते के अंदर अपना काउंटर-एफिडेविट जमा करे BCI

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन स्वीकार कर ली जिसमें BCI को भविष्य में ऐसे ही निर्देश जारी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी और काउंसिल को नोटिस जारी किया. CJI कांत की अगुवाई वाली बेंच ने, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना के साथ, BCI से दो हफ़्ते के अंदर अपना काउंटर-एफिडेविट जमा करने को कहा.

BCI इस मामले में बेवजह एक्शन ले रही है. अगर स्टूडेंट्स के पास प्रोटेस्ट करने का कोई कारण या वजह है, तो उन्हें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है. सीनियर वकील के परमेश्वर के बेंच के सामने यह मुद्दा उठाने के बाद CJI ने कहा कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता, और हम इसकी इजाजत नहीं देंगे.

एक्शन ने स्टूडेंट्स के बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन किया

परमेश्वर ने कहा कि BCI का यूनिवर्सिटी के अंदर के मामलों से निपटने का कोई काम नहीं है और उन्होंने तर्क दिया कि उनके एक्शन ने स्टूडेंट्स के बोलने की आज़ादी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन किया है. उन्होंने कहा कि BCI के एनरोलमेंट पर रोक लगाने वाले अपने पहले लेटर को वापस लेने के फैसले ने काउंसिल के खिलाफ एक्शन का कारण खत्म नहीं किया. परमेश्वर ने कहा यह BCI के काम करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताता है.

CJI ने जवाब दिया हम आपके साथ हैं. यह बिल्कुल गलत है. उन्हें दखल देने का कोई काम नहीं था. स्टूडेंट्स ने मुझे एक लेटर लिखा है, और यह मेरे और स्टूडेंट्स के बीच का मामला है. हमारे बीच बातचीत चल रही है.

BCI ने एनरोलमेंट रोका

अपने पहले ऑर्डर में, BCI चेयरमैन मिश्रा ने सभी स्टेट बार काउंसिल को निर्देश दिया कि वे अगले ऑर्डर तक NALSAR यूनिवर्सिटी से 2026 लॉ ग्रेजुएट को एडवोकेट के तौर पर एनरोल न करें. BCI ने यह ऑर्डर तब जारी किया जब NALSAR स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर CJI कांत के प्रपोज़्ड पार्टिसिपेशन पर ऑब्जेक्शन किया.

स्टूडेंट्स ने 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर स्टूडेंट डेमोंस्ट्रेशन के दौरान प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कथित पुलिस ज़्यादतियों से जुड़ी एक पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में CJI कांत की टिप्पणियों पर ऑब्जेक्शन उठाया. उन्होंने CJI कांत की रिपोर्टेड टिप्पणियों का ज़िक्र किया कि जब लीड वकील ने 20 जुलाई के प्रोटेस्ट के दौरान कथित पुलिस ज़्यादतियों की फुटेज दिखाने की पेशकश की, तो बेंच को वीडियो देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी.

विरोध की धमकी के बाद BCI ने ऑर्डर वापस ले लिया

BCI के पहले ऑर्डर में यूनिवर्सिटी को एक ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया था, जिसमें उन लोगों की पहचान की गई हो जिन्होंने कॉन्वोकेशन में CJI के प्रपोज़्ड पार्टिसिपेशन का विरोध करने वाला कैंपेन शुरू किया, ऑर्गनाइज़ किया, कोऑर्डिनेट किया या मोबिलाइज़ किया था.

जारी करने के कुछ घंटे बाद इस निर्देश के बाद, बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया ने सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के प्रेसिडेंट विकास सिंह और CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके की विरोध की धमकी के बाद अपना ऑर्डर वापस ले लिया. BCI ने शुरू में कहा था कि विवाद की उसकी असल जांच जारी रहेगी, लेकिन बाद में उसने यह फैसला भी पलट दिया.