Cockroach Janta Party Headquarter: कहां है कॉकरोच जनता पार्टी का हेडक्वार्टर? सुन हिल जाएगा माथा

Cockroach Janta Party Headquarter: जब आप यह खबर पढ़ रहे होंगे, तो हो सकता है कि कोई कॉकरोच किसी नाले, किचन या बाथरूम में कहीं गहराई में पड़ा हो… आराम कर रहा हो या खाना या पानी ढूंढ रहा हो, शायद किसी चप्पल से उस पर स्प्रे किया गया हो या उसे कुचला गया हो… इन सबके बीच ज़िंदा कॉकरोच को शायद यह भी नहीं पता होगा कि इंसानों की इसी गंदगी में, जिसे उनके लिए स्वर्ग माना जाता है, उनके नाम पर एक पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, बनी है . एक ऐसी पार्टी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर सत्ता के गलियारों तक सुर्खियां बटोर रही है . इसके फाउंडर 30 साल के अभिजीत दीपक हैं . पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है और यह तेज़ी से बढ़ रही है . इस पार्टी के मशहूर होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है . कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के युवाओं के बारे में कॉकरोच वाले कमेंट के बाद सुर्खियों में आ गई है . अब आइए जानते हैं कि इस पार्टी का हेडक्वार्टर कहां है?

कॉकरोच जनता पार्टी का हेडक्वार्टर कहां है?

अपनी वेबसाइट पर, कॉकरोच पार्टी ने “हेडक्वार्टर” को “जहां भी Wi-Fi काम करता है” के तौर पर लिस्ट किया है . इसका मतलब है कि कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है; बल्कि, IP एड्रेस ही इसका पिनकोड है, और यही इसका ऑफिस है . कुल मिलाकर, कॉकरोच पार्टी का मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहां इसका “कॉकरोच ग्रुप” बदलाव ला सके . हालांकि, यह कितना आसान होगा, यह तो वक्त ही बताएगा . अभी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं .

अभिजीत दीपक कौन हैं?

अभिजीत ने पुणे, महाराष्ट्र में जर्नलिज़्म की पढ़ाई की . वह आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गए, जहां उन्होंने बोस्टन यूनिवर्सिटी से PR में पोस्टग्रेजुएट डिग्री ली . वह डिजिटल स्टोरीटेलिंग में माहिर हैं . अभिजीत पेशे से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट हैं . वह पॉलिटिकल पार्टियों के लिए डिजिटल स्ट्रैटेजी बनाते हैं . वह इंटरनेट पर मुद्दे उठाने और हेडलाइन बनाने में माहिर हैं .