Home > देश > Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा

Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा

मैनिफेस्टो में आगे कहा गया है: अगर कोई भी वैलिड वोट डिलीट किया जाता है, चाहे वह CJP के शासन वाले राज्य में हो या विपक्ष के शासन वाले राज्य में, CEC को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है .

By: Divyanshi Singh | Published: May 21, 2026 5:45:15 PM IST

कॉकरोच जनता पार्टी मेनिफेस्टो
कॉकरोच जनता पार्टी मेनिफेस्टो


Cockroach Janata Party Manifesto: कॉकरोच… एक ऐसा जीव जिसे देखते ही लोग चप्पल उठाने लगते हैं. लेकिन अब यही कॉकरोच सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बहसों तक छाया हुआ है. वजह है ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP), जिसने अपने अनोखे नाम और अजीबोगरीब मैनिफेस्टो से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. युवाओं को “कॉकरोच” कहे जाने वाले विवादित बयान के बाद चर्चा में आई इस पार्टी का दावा है कि वह बेरोज़गार, हमेशा ऑनलाइन रहने वाले और सिस्टम से नाराज़ युवाओं की आवाज़ बनना चाहती है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, इसका विज़न कितना अलग है और क्यों लाखों लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं? 

इसके फाउंडर 30 साल के अभिजीत दीपक हैं . पार्टी के फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है और यह तेज़ी से बढ़ रही है . इस पार्टी के मशहूर होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है . कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के युवाओं पर कॉकरोच वाले कमेंट के बाद सुर्खियों में आ गई है . अब आइए जानते हैं कि इस पार्टी का मकसद क्या है? इसका विज़न क्या है? इसका मैनिफेस्टो क्या है?

You Might Be Interested In

कॉकरोच जनता पार्टी का विजन

सबसे पहले, कॉकरोच जनता पार्टी के विज़न पर बात करते हैं . इसकी वेबसाइट के मुताबिक, यह पार्टी उन नौजवानों के लिए है जिन्हें अक्सर आलसी, लगातार ऑनलाइन रहने वाले और हाल ही में “कॉकरोच” कहा जाता है . यही हमारा मिशन है . पार्टी के मैनिफेस्टो में पाँच पॉइंट हैं . इनमें से पहला है: अगर CJP सत्ता में आती है, तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट नहीं दी जाएगी .वोट देने का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है .

महिलाओं को 50% रिज़र्वेशन

मैनिफेस्टो में आगे कहा गया है: अगर कोई भी वैलिड वोट डिलीट किया जाता है, चाहे वह CJP के शासन वाले राज्य में हो या विपक्ष के शासन वाले राज्य में, CEC को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वोट देने का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं है . इसके अलावा, पार्लियामेंट में सदस्यों की संख्या बढ़ाए बिना, महिलाओं को 33% के बजाय 50% रिज़र्वेशन दिया जाएगा . इसके अलावा, सभी कैबिनेट पदों में से 50% महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगे .

नहीं पूछी जाएगी धर्म या जाति

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि कोई भी MLA या MP जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है, उसे 20 साल तक चुनाव लड़ने या कोई भी पब्लिक ऑफिस संभालने से रोक दिया जाएगा . कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल होने वालों के लिए कुछ अजीब नियम भी बनाए गए हैं . पार्टी में शामिल होने वालों से धर्म या जाति नहीं पूछी जाएगी .सबसे पहले इसमें कहा गया है कि पार्टी में शामिल होने वालों से धर्म या जाति नहीं पूछी जाएगी .

कौन हो सकता है पार्टी में शामिल? 

बेरोज़गार, आलसी, जो लोग लगातार ऑनलाइन रहते हैं, और जो लोग प्रोफेशनली अपना गुस्सा निकालते हैं, वे पार्टी में शामिल हो सकते हैं . बेरोज़गारों से यह नहीं पूछा जाएगा कि वे मजबूरी में, अपनी मर्ज़ी से, या किसी खास वजह से बेरोज़गार हैं . इसके अलावा, पार्टी में शामिल होने वाले आलसी लोगों के टाइप भी तय किए गए हैं .

इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, लेकिन दिमाग लगातार एक्टिव रहना चाहिए . इसके अलावा, हर समय ऑनलाइन रहने का मतलब है दिन में कम से कम 11 घंटे, जिसमें बाथरूम ब्रेक भी शामिल है . प्रोफेशनल गुस्सा निकालने वालों में वे लोग शामिल हैं जिनका कंटेंट शार्प, ईमानदार होता है, और किसी ऐसी बात की ओर इशारा करता है जो मायने रखती है .

Tags: Cockroach Janata Party
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट कॉफी पीना सही या गलत?

May 21, 2026

चिया सीड्स की 4 मजेदार और हेल्दी डिशेज

May 21, 2026

IPL 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 15...

May 21, 2026

दही खाने का सही समय क्या है? 90% लोग नहीं...

May 21, 2026

गर्मी से राहत दिलाएगी ठंडी-ठंडी पुदीना शिकंजी

May 20, 2026

पतले और झड़ते बालों से राहत दिलाएंगे ये 5 तेल

May 20, 2026
Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा
Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा
Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा
Cockroach Janata Party Manifesto: क्या है कॉकरोच जनता पार्टी का मैनिफेस्टो? सुन दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के उड़े होश; हर तरफ हो रही है चर्चा