2027 में भी Yogi सरकार! विधानसभा में दहाड़ते हुए ‘CM साहब’ ने Akhilesh को दे दी ऐसी अल्टीमेटम, सुन चूड़ियां तोड़ने लगे सपाई

CM Yogi on Akhilesh Yadav: जैसा की आप सभी जानते हैं कि, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। वहीँ आज विधानसभा में सरकार के 'विज़न डॉक्यूमेंट' को लेकर  चर्चा जारी है। वहीँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है

Published By: Heena Khan
Published: August 14, 2025 13:07:30 IST

CM Yogi on Akhilesh Yadav: जैसा की आप सभी जानते हैं कि, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। वहीँ आज विधानसभा में सरकार के ‘विज़न डॉक्यूमेंट’ को लेकर  चर्चा जारी है। वहीँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 187 वक्ताओं ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। इतना ही नहीं इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीँ इस दौरान इन्होने जमकर अखिलेश यादव को लेकर कई ऐसी बातें कहीं जिन्हे जानकर आप हैरान  रह जाएंगे।

अखिलेश को CM Yogi की चेतावनी 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को खुली चेतावनी दे दी है। इस दौरान अखिलेश पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपने गाय का दूध पिया, लेकिन क्या कभी गाय के दूध के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की? गाय माता का श्राप आपको ले डूबेगा। इसलिए 27 में सत्ता में आने का सपना मत देखिए। सपना मत देखिए, क्योंकि यह सरकार भी अपनी आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का सम्मान करती है। आपका सपना, आपका सपना ही रहेगा। यूपी की विरासत पर हर कोई नहीं बैठ सकता। काशी, अयोध्या, चित्रकूट, माँ विंध्यवासिनी धाम में जो हो रहा है, उससे आप लोग आहत हैं।

राज्य को देंगे बड़ी सौगात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को बेहतर तकनीकी शिक्षा मुहैया कराने के लिए एक अहम फैसला लेने जा रही है। दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान तकनीकी शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बुधवार को ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी छात्र फीस के बोझ के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों के आधार पर फीस तय करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि शिक्षा सभी वर्गों के लिए सुलभ और समान रूप से उपलब्ध हो सके।

