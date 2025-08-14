बस्तियां लूटने वाले नसीब के मारों की बात करते हैं…अखिलेश की PDA पर CM Yogi ने कह दी ऐसी बात, Video देख जमीन पर पैर पटकने लगे सपा प्रमुख

CM Yogi in UP Vidhan Sabha Monsoon Session: यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। सरकार के ‘विजन डॉक्यूमेंट’ पर विधानसभा में चर्चा हो रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में 187 वक्ताओं ने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं, मैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। सदन में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर निशाना साधा है।

अखिलेश यादव की पीडीए पर साधा निशाना

इस दौरान, सीएम योगी ने सपा के साथ-साथ अखिलेश यादव की पीडीए पर जमकर निशाना साधा। दरअसल, अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई पीडीए पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग कुएं के मेंढक की तरह हैं, उन्हें इससे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन वे अपने परिवार तक ही सीमित हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। पिछली सरकार में अराजकता चरम पर थी।

सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज

सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसते हुए कहा कि वे बहुत बुजुर्ग हैं, जब वे अपनी अंतरात्मा से बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। इस पर उन्होंने शायरी के अंदाज में कहा कि,

बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू,

लगा के आग बहारों की बात करते हैं।

जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटीं,

वही नसीब के मारों की बात करते हैं।

इसके अलावा, सीएम योगी यहीं नहीं रूके उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि ये लोग मूर्ख हैं। ये पीडीए यानी ‘परिवार विकास प्राधिकरण’ की बात करते हैं। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और ये लोग परिवार विकास प्राधिकरण की तरह काम कर रहे हैं।

मानसून सत्र का तीसरा दिन रहा ऐतिहासिक

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन ऐतिहासिक रहा। सत्र के दौरान ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047’ विजन डॉक्यूमेंट पर पूरी रात चर्चा हुई। बुधवार सुबह से ही लगातार चर्चा जारी है। यह सत्र 13 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू हुआ और 14 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक चलने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात सदन पहुंचे। आज गुरुवार (14 अगस्त, 2025 ) को मुख्यमंत्री विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। खास बात यह है कि इस चर्चा में विपक्ष ने सकारात्मक सहयोग दिया।