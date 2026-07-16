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लखनऊ और आबुधाबी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू

लखनऊ से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. एअर इंडिया एक्सप्रेस गुरुवार से लखनऊ और आबुधाबी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू कर रही हैं.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 16, 2026 1:43:58 PM IST

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Lucknow News: लखनऊ से अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है. एअर इंडिया एक्सप्रेस गुरुवार से लखनऊ और आबुधाबी के बीच सीधी विमान सेवा शुरू कर रही हैं. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अबू धाबी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई सीधी उड़ान गुरुवार, 16 जुलाई से शुरू हो गई है. इस नई सेवा से लखनऊ और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हवाई संपर्क और मजबूत होगा. यात्रियों को अब इस मार्ग पर सीधी उड़ान के लिए दो एयरलाइनों का विकल्प मिलेगा.

समय सारिणी आवाजाही

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान आईएक्स-901 प्रतिदिन दोपहर 3:15 बजे लखनऊ से रवाना होगी और शाम 5:45 बजे अबू धाबी पहुंचेगी. वापसी में, उड़ान आईएक्स-902 शाम 6:45 बजे अबू धाबी से उड़ान भरकर अगले दिन रात 12:20 बजे लखनऊ पहुंचेगी.

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पहले केवल इंडिगो की सेवाएं उपलब्ध थी

इससे पहले, इस रूट पर केवल इंडिगो की सीधी उड़ान संचालित हो रही थी, जिसकी शुरुआत 11 मई 2026 को हुई थी. नई उड़ान शुरू होने से उत्तर प्रदेश के उन यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी जो व्यवसाय, रोजगार या पर्यटन के लिए यूएई जाते हैं.

समय और किराये में होगी बचत

गोरतलब हैं कि पहले प्रदेश के यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाने की जरूरत पड़ती थी. परंतु अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे यात्रियों के समय और पैसो की भी बचत होगी. मुख्यमंत्री योगी की ये जनता को सौगात हैं. 

व्यापारिक और सामाजिक संबंधों को नया बल

एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि इस सेवा के शुरू होने से लखनऊ की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी और पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा. यह सेवा दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सामाजिक संबंधों को भी नया बल प्रदान करने में सहायक होगा इसकी पूरी उम्मीद है.

Tags: Abu DhabiAir Indialucknow international airport
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