Lucknow news: अंतिरक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, CM योगी ने किया एलान

Group caaptain Shubhanshu Shukla: भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष यात्रा कर विश्व भर में देश का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। इस उपलब्धि को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के लोकभवन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभांशु प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान के माध्यम से पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत देखी है। हम भविष्य में भी इस अनुभव का लाभ उठाते रहेंगे। राज्य सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी, जिसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा।

4 दशक बाद भारत को अंतरिक्ष में यात्रा करने का अवसर

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चार दशक बाद भारत को अंतरिक्ष में यात्रा करने का अवसर मिला। हर भारतीय शुभांशु की यात्रा को विश्वास के साथ देख रहा था। उन्होंने कहा कि शुभांशु के पिता सचिवालय प्रशासन में कर्मचारी थे। उनके संस्कारों के कारण ही भारत का सम्मान बढ़ा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु ने 18 दिनों में पूरी पृथ्वी की 300 से अधिक बार परिक्रमा की है। लखनऊ में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में पूरा लखनऊ नहीं घूम पाते। शुभांशु ने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। यह अद्भुत है।

यह हमारे देश की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन है- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि यह हमारे देश के लिए सिर्फ़ आज की सफलता नहीं है, बल्कि हमारे जीन में पहले से मौजूद विरासत का हिस्सा है। यह हमारे देश की अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन है। शुभांशु का अनुभव हमारे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अन्य मिशनों में भी मददगार साबित होगा। हमारी नई पीढ़ी उनके अनुभवों से सीख लेगी।

