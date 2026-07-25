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‘जेल या नर्क…’, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या बोले सीएम योगी, सुन दंग रह गया हर शख्स

CM Yogi on Dharmendra Pradhan Resignation: मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए सिर्फ दो ही जगह हैं. जेल या नर्क.

By: Divyanshi Singh | Published: July 25, 2026 4:01:55 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान


CM Yogi On Dharmendr Pradhan: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पेपर लीक और चीटिंग माफिया इन पार्टियों की विरासत है, जिसे खत्म कर दिया जाएगा. प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए सिर्फ दो ही जगह हैं. जेल या नर्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चीटिंग माफिया के खिलाफ सख्त कानून बना रही है, जिसमें दोषी पाए जाने वालों के लिए कम से कम 10 साल की सजा और ₹10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान होगा.

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मुख्यमंत्री शनिवार को फतेहपुर सदर और अयाह-शाह विधानसभा क्षेत्रों के लिए ₹489 करोड़ से ज़्यादा के 125 विकास प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद भीड़ को संबोधित कर रहे थे. जैसे ही मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, पूरा कैंपस “जय श्री राम” और “मोदी-योगी ज़िंदाबाद” के नारों से गूंज उठा. मुख्यमंत्री ने विकास प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी देखी, अलग-अलग स्टॉल्स पर लोगों से बातचीत की, बच्चों को दुलारा, उन्हें तिलक लगाया और खिलौने दिए.

चीटिंग माफिया को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता-सीएम योगी

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जिन्होंने युवाओं का शोषण किया, छात्रों का भविष्य अंधकारमय बनाया और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में डाला, आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं. हम प्रधानमंत्री के आभारी हैं, जिन्होंने पिछले तीन दिनों में छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. ये चीटिंग माफिया खत्म होंगे, इन्हें खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता. ये चीटिंग माफिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत हैं. उन्होंने ही इन्हें पाला-पोसा और बचाया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट की परीक्षा तय समय सीमा के अंदर कराई गई ताकि छात्रों का पूरा साल बर्बाद न हो और रिजल्ट भी तय समय सीमा के अंदर घोषित किए गए. क्वेश्चन पेपर लीक करने वाले कुछ माफिया को गिरफ्तार किया गया और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कई अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया. कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी. ये PM मोदी द्वारा स्टूडेंट्स के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए मजबूत कदम हैं. मैं दिल से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 12 सालों में स्टूडेंट्स और युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम और प्रधानमंत्री स्टैंडअप स्कीम के जरिए उन्होंने भारत के युवाओं में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाकर उन्होंने युवाओं को ग्लोबल लेवल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है. आज भारत के युवाओं का ग्लोबल लेवल पर सम्मान किया जाता है. मोदी ने एक साल में युवाओं को 1.2 मिलियन सरकारी नौकरियां दी हैं और पिछले 12 सालों में लाखों युवाओं को रोजगार के मौके दिए हैं, जिससे उनका जीवन उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर हुआ है. आज, जब युवा दुखी थे, तो प्रधानमंत्री खुद आगे आए, उनसे बात की, और संसद में एक सख्त कानून लाने के लिए नए एक्ट के ड्राफ़्ट को कैबिनेट से मंज़ूरी दिलाई. यह तारीफ़ के काबिल है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं उत्तर प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले माफिया के लिए अब सिर्फ दो ही जगहें होंगी: जेल या जहन्नुम. माफिया के पुरखों की कमाई भी जब्त की जाएगी. हमने माफिया पर सख्ती से लगाम लगाई है. अगर हमने ऐसा नहीं किया होता, तो हम 900,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते. पहले, राज्य में बड़े इन्वेस्टमेंट इसलिए रुक जाते थे क्योंकि हर जगह किसी न किसी गैंगस्टर या माफिया का दबदबा था. सपा के राज में जो नारा गूंजता था: “देखो सपा कार्यकर्ताओं, बेटी डर गई है.” लेकिन अब ऐसा नहीं है.

सीएम ने कहा कि विकास कभी भी सपा के एजेंडे में नहीं था और न ही अब है. सपा वाले अब बेरोज़गारों की तरह घूम रहे हैं क्योंकि उनके ठेके, पट्टे और गैर-कानूनी ज़मीन हड़पने का धंधा चौपट हो गया है. इसलिए वे निराश बैठे हैं. पहले, वे किसी भी खाली ज़मीन या प्लॉट पर कब्ज़ा कर लेते थे. बीजेपी ने 1990 में लखनऊ में एक ऑफिस के लिए ज़मीन ली थी. जब कार्यकर्ताओं ने चंदा इकट्ठा किया और ऑफिस का काम आगे बढ़ाया. कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान पता चला कि ज़मीन पर सपा के एक पुराने एमएलए ने भी कब्ज़ा कर रखा है. कल हमने कब्ज़ा हटाने के लिए बुलडोज़र भेजा. यह उनका काम था. खेत कोई और बोता था, लेकिन ये लोग फसल काटने आ जाते थे.

Tags: cm yogiDharmendr Pradhan
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