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Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने थलपति विजय को लेकर ऐसा क्या बोल दिया? मच गया हंगामा

Nainar Nagendran on Tamil nadu CM: तमिलनाडु में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने टीवीके नेता द्वारा लगाए जा रहे नारों का जवाब देते हुए कहा कि पिता कहां है? ये तो आपको घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए.

By: Sohail Rahman | Published: August 16, 2026 8:26:55 AM IST

तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान
तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान


Tamil Nadu CM Vijay: तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के एक बयान के बाद राज्य में विवाद खड़ा हो गया है. जिसको लेकर पूर्व बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने भी नागेंद्रन के इस बयान की निंदा की और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की मां के बारे में की गई टिप्पणी पर आपत्ति जताई है. उन्होंने निराशा जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की मां के बारे में भद्दी टिप्पणी करके नागेंद्रन ने राजनीतिक मर्यादा की सारी हदों को पार कर दिया है. इससे पहले तमिलझा वेट्ट्री कड़गम (TVK) के नेता राज मोहन ने भी नागंद्रन की आलोचना की थी.

टीवीके नेता ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की आलोचना करते हुए इन टिप्पणियों को असभ्य और अपमानजनक बताया. राज मोहन ने आगे कहा कि नागेंद्रन की भाषा असभ्य और अपमानजनक है. यह उनके जैसे बड़े कद वाले नेता के लिए शोभा नहीं देता है. हम उनके भाषण की निंदा करते हैं.

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नागेंद्रन ने क्या कहा?

तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन विधानसभा में टीवीके प्रमुख द्वारा लगाए जा रहे नारों ‘पिता कहां हैं-पिता कहां हैं’ का जवाब दे रहे थे. जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप विधानसभा में बार-बार पूछेंगे कि पिता कहां है, पिता कहां हैं तो हमें कैसे पता चलेगा? आपको घर जाकर अपनी मां से पूछना चाहिए कि आपके पिता कहां हैं. विधानसभा में अपने पिता को खोजने का कोई मतलब नहीं है. किसी और को कैसे पता चलेगा?

पूर्व बीजेपी नेता ने की निंदा

नागेंद्रन का बयान सामने आने के बाद पूर्व बीजेपी नेता के. अन्नामलाई ने भी इस बयान की निंदा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए उन्होंने लिखा कि नागेंद्रन ने राजनीतिक मर्यादा की सीमाएं पार कर दी हैं. उन्होंने कहा कि राजनीति में सरकार की आलोचना करना जरूरी है, लेकिन किसी के परिवार का अपमान करके ऐसा नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणियां करना, खासकर किसी की मां के बारे में निंदनीय है.

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क्या है पूरा विवाद?

तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके और टीवीके के बीच विवाद चल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इस बार चुनाव हार गए थे. इसलिए वह विधानसभा में शामिल नहीं हो सकते. जिसकी वजह से उनकी जगह डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन विपक्ष का नेतृत्व कर रहे हैं. ऐसे में उदयनिधि को असहज करने के लिए टीवीके नेता लगातार नारे लगाते रहते हैं कि ‘पिताजी कहां हैं’. टीवीके नेताओं का निशाना डीएमके की तरफ होता है. वहीं, दूसरी तरफ तमिलनाडु में अपनी पैठ बनाने के लिए बीजेपी भी लगातार सरकार पर हमले कर रही है. जिसकी वजह से बीजेपी और टीवीके के बीच अक्सर आमना-सामना होता है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्रन ने दी सफाई

बढ़ते विवाद के बाद तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन ने सफाई दी है. सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा कि एक किताब लॉन्च कार्यक्रम के दौरान उनकी कही बातों को गलत तरीके से पेश किया गया. जिसके बाद उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बयान किसी बुरी नीयत से नहीं दिया गया था, बल्कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इसे तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं.

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