NXT Summit 2026: क्या है भारत का अगला मिशन? CM रेखा ने दिया बड़ा संकेत; यहां देखें वीडियो

NXT Summit 2026: आज यानी 14 मार्च 2026 को राष्ट्र राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री CM रेखा गुप्ता NXT 2026 से में पहुंची. ये समिट ITV Network द्वारा आयोजित कराया हुआ समिट है. जिसमे CM रेखा ने कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की, इस चर्चा में भारत की स्थति से लेकर आने वाले समय में भारत कैसा दिखेगा इस पर चर्चा की. बता दें कि NXT 2026 समिट में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने भाषण की शुरुआत सभी प्रतिभागियों को बधाई देकर और इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को स्वीकार करते हुए की.

सभी सवालों का जवाब दे चुके PM मोदी- CM रेखा

इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की बातचीत भविष्य के लिए हमारी योजनाओं पर चर्चा करने के बारे में है. दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की भविष्य की दिशा के बारे में जो कई सवाल उठाए जा रहे थे, उनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दीर्घकालिक विकास के लिए अपने विज़न के माध्यम से पहले ही दे दिया है. उन्होंने कहा, “आप सभी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना है. मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, और जिस तरह उन्होंने 21वीं सदी के लिए भारत की योजना बनाई है, वो आप में से कई लोगों द्वारा पूछे जा रहे इस सवाल का जवाब देता है: आगे क्या?” उन्होंने आगे कहा कि आज नीति-निर्माता और इनोवेटर भविष्य के बारे में कुछ अहम सवाल पूछ रहे हैं: अगला आइडिया क्या है? अगली टेक्नोलॉजी क्या है? शासन का अगला रूप क्या है? अगले अवसर क्या हैं?

विकसित भारत 2047 का विज़न

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार ने ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न के माध्यम से इन सवालों का जवाब देने के लिए पहले ही एक स्पष्ट रोडमैप पेश कर दिया है. यह रोडमैप 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी तक देश के विकास के सफर की रूपरेखा तैयार करता है. उन्होंने कहा, “इन सभी की तैयारी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘विकसित भारत 2047’ का विज़न पेश किया है – जो वर्ष 2047 के लिए एक योजना है. यह अपने आप में पूरे देश और भारत के हर नागरिक के लिए एक राष्ट्रीय संकल्प है. यह हमारा वादा है.”

क्या है भारत का अगला मिशन?

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह विज़न पूरे राष्ट्र की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. गुप्ता ने कहा, “हमारा वादा खुद से है – उस दिशा के बारे में, जिस दिशा में हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं. मैं कह सकती हूँ कि हमारे संकल्प में न केवल टेक्नोलॉजी, बल्कि इनोवेशन भी शामिल है. समावेशी विकास के साथ, भारत आगे बढ़ रहा है.” उनके अनुसार, इस रोडमैप के पीछे का मार्गदर्शक सिद्धांत ‘मानव-केंद्रित विकास’ है, जिसे उन्होंने भारत की प्रगति का मुख्य मिशन बताया. उन्होंने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव-केंद्रित विकास ही हमारा मिशन है, और इसी मिशन के साथ देश आगे बढ़ रहा है.”

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