Home > देश > Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?

Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?

Delhi CM Rekha Gupta slapped: जिसमें दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर यह किसी अन्य गंभीर अपराध, जैसे लूट या डकैती के दौरान किया जाता है, तो सज़ा और भी कड़ी हो सकती है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 20, 2025 16:37:25 IST

Delhi CM Rekha Gupta slapped(दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और उन पर अटैक करने वाला हमलावर)
Delhi CM Rekha Gupta slapped(दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता और उन पर अटैक करने वाला हमलावर)

Delhi CM Rekha Gupta slapped: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सिविल लाइंस स्थित उनके सरकारी आवास पर आयोजित एक जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान थप्पड़ मारा गया। दिल्ली पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के वेश में कार्यक्रम में मौजूद आरोपी ने अपना नाम राजेश खिमजी बताया है। रेखा गुप्ता पर बुधवार सुबह हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सूत्रों ने बताया है कि आरोपी ने जनसुनवाई के दौरान पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कुछ कागज दिए और फिर उन पर हमला कर दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता हरीश खुराना ने एक चैनल को बताया कि हमलावर ने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा और उनके बाल भी खींचे।

HC ने NHAI को दिया बड़ा झटका, केरल हाईकोर्ट के आदेश को बदलने से किया इंकार… कहा – खस्ता हाल रोड के लिए टोल क्यों…

थप्पड़ मारने की क्या सज़ा हो सकती है?

किसी को थप्पड़ मारना भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) के तहत अपराध है। इसे ‘स्वेच्छा से चोट पहुँचाना’ माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 115 के तहत थप्पड़ मारने के मामले में मामला दर्ज किया जा सकता है। यह धारा ‘जानबूझकर चोट पहुँचाने’ से संबंधित है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 1 साल की जेल हो सकती है। या 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोषी को जेल और जुर्माना दोनों की सज़ा भी हो सकती है। हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है।

परिस्थितियों के आधार पर सज़ा तय की जाएगी

अपराध की गंभीरता और परिस्थितियों के आधार पर सज़ा अलग-अलग हो सकती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारकर उसकी ड्यूटी करने से रोका जाता है, तो इसके लिए भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 (पहले आईपीसी की धारा 353) के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। जिसमें दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों की सज़ा हो सकती है। अगर यह किसी अन्य गंभीर अपराध, जैसे लूट या डकैती के दौरान किया जाता है, तो सज़ा और भी कड़ी हो सकती है।

अगर हमला डराने के लिए हो…

अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को डराने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है। जिससे किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता, लेकिन पीड़ित घबरा जाता है। फिर भी ऐसा करने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 358 के तहत दोषी माना जाएगा।

पहले भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होगा

थप्पड़ मारने और धक्का देने के मामले में पुलिस पहले सीआरपीसी की धारा 107/51 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करती थी। इसके तहत आरोपी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता था। जहाँ उसे एक साल तक अच्छे आचरण की चेतावनी देकर मौके पर ही रिहा कर दिया जाता था। लेकिन अब परिस्थिति के अनुसार इनमें कुछ अन्य धाराएँ भी जोड़ी जा सकती हैं। इन धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद, पुलिस जाँच अधिकारी सबूत इकट्ठा करेगा। मामला अदालत में चलेगा और दोषी पाए जाने पर एक साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।

UP Assembly Election 2027: सपा का ‘PDA’ होगा फेल, BJP ने बनाया नया फॉर्मूला! जाने क्या है ‘PDR’; अखिलेश यादव के उड़े होश

Tags: delhi cm rekha gupta slapped
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?
Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?
Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?
Delhi CM Rekha Gupta slapped: रेखा गुप्ता पर अटैक कर बुरा फंसा हमलावर, लगाई गईं गंभीर धाराएं, जानें कितनी मिलती है थप्पड़ मारने की सजा?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?