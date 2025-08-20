Attack On CM Rekha Gupta: कई बड़े मुकदमों में नामजद आरोपी है CM रेखा गुप्ता को थप्पड़ जड़ने वाला, हुआ चौंका देने वाला खुलासा, जान हैरान रह जाएंगे

CM Rekha Gupta Attack: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर भानु खिमजी सकारिया के खिलाफ हत्या के प्रयास, सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। अब आरोपी भानु को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को आरोपी भानु उर्फ राजेश खिमजी सकारिया के बारे में बड़ी जानकारी मिली है। पता चला है कि इससे पहले भी राजकोट में भानु के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज हैं।

आरोपी के विरुद्ध 9 मामले दर्ज हैं

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजकोट में आरोपी के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। इनमें से ज्यादातर मामले शराब पीकर बदसलूकी, आपराधिक धमकी और हमले के हैं। सीएम पर हमला करने के बाद आरोपी की मां ने भी बड़ा बयान दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है।

आरोपी की मां ने कहा कि बेटे ने कुत्तों से प्यार के चलते ऐसा किया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा था। जिसमें कुछ लोग दिल्ली में कुत्तों को ले जाते दिख रहे थे। यह वीडियो देखकर वह भड़क गया था। वीडियो देखने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया। उसकी एक पत्नी और एक बेटा है।

सीएम से बेटे को माफ़ करने की अपील

आरोपी की माँ ने कहा- मैं सीएम से अपने बेटे को माफ़ करने की अपील करती हूँ। वह घर से उज्जैन जाने की बात कहकर निकला था। वह महीने में कम से कम एक बार वहाँ जाता है। आरोपी की माँ ने कहा- मुझे नहीं पता कि वह उज्जैन से दिल्ली कब गया। कल जब उसके पति ने उसे फ़ोन करके पूछा कि वह कब लौटेगा, तो उसने कहा कि वह कुत्तों के सिलसिले में दिल्ली में है।

एनिमल लवर है भानु सकारिया

आरोपी की माँ के अनुसार, भानु एक पशु प्रेमी है। वह नियमित रूप से कुत्तों और गायों को रोटियाँ खिलाता है। माँ ने बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों को आश्रय गृह में रखने का फ़ैसला आया है, उसका गुस्सा बढ़ गया है। इसके बाद उसने बिस्तर पर मुक्का भी मारा। इसके बाद उसने दिल्ली जाने का फ़ैसला किया। हालाँकि पुलिस के सामने एक रिश्तेदार को जेल से रिहा करवाने का एंगल भी आया था, लेकिन अब पुलिस जाँच में पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसका कोई भी रिश्तेदार जेल में नहीं है। फ़िलहाल, दिल्ली पुलिस, आईबी और स्पेशल सेल आरोपी से पूछताछ कर रही है।

