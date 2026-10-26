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‘महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जीवन में उतारें’, वाल्मीकि जयंती पर CM धामी ने दिया खास संदेश!

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने महर्षि वाल्मीकि के सत्य, प्रेम, कर्तव्य, समानता और मानवता के संदेश को जीवन में अपनाने का आह्वान किया.

By: Kajal Jain | Published: October 26, 2026 3:25:44 PM IST

'महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जीवन में उतारें', वाल्मीकि जयंती पर CM धामी ने दिया खास संदेश!
'महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को जीवन में उतारें', वाल्मीकि जयंती पर CM धामी ने दिया खास संदेश!


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों एवं शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश में कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन एवं उनकी रचनाएं हमें सत्य, प्रेम और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने आदिकाव्य रामायण की रचना कर समाज के समक्ष आदर्श जीवन, नैतिक मूल्यों और मानवीय मर्यादाओं का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सामाजिक समरसता, समानता, सद्भाव एवं मानवता का संदेश दिया. उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती हैं.

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हम सभी को महर्षि वाल्मीकि के महान विचारों एवं आदर्शों को अपने आचरण में उतारने का संकल्प लेना चाहिए. उनके बताए मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सम्मान की अभिव्यक्ति होगी.

Tags: uttarakhand news
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