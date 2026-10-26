Home > देश > ‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!

‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की. इसी शैक्षणिक सत्र से 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिससे सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

By: Kajal Jain | Published: October 26, 2026 2:25:37 PM IST

'सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं' CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!
'सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं' CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को चंडाक स्थित बाबू जगजीवन राम मेडिकल कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनके अनुभव एवं सुझाव जाने. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है. मेडिकल कॉलेज के संचालन से पिथौरागढ़ सहित आसपास के सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ होंगी और स्थानीय युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.

You Might Be Interested In

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्रों तक आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, विधायक बिशन सिंह चुफाल एवं फकीर राम टम्टा उपस्थित रहे.

Tags: uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सारा गुरपाल, जिन्हें मिल रही धमकियां?

October 25, 2026

प्रियांक शर्मा संग रिश्ते और ब्रेकअप पर क्या बोलीं दिव्या...

October 24, 2026

मल्लिका शेरावत ने शादी के बाद क्यों लिया तलाक?

October 24, 2026

राइज एंड फॉल 2 के कंटेस्टेंट्स की नेटवर्थ

October 21, 2026

इस हफ्ते ओटीटी पर ये फिल्में-सीरीज होंगी रिलीज

October 21, 2026

कौन हैं हॉलीवुड की हसीना सिडनी स्विनी?

October 19, 2026
‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!
‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!
‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!
‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!
‘सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं’ CM धामी ने किया पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण, 50 MBBS सीटों पर एडमिशन शुरू!