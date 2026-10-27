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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिबद्री मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना!

Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के लिए गैरसैंण जाते समय चमोली स्थित पौराणिक आदिबद्री मंदिर में पूजा-अर्चना की. उन्होंने भगवान श्रीहरि विष्णु से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की.

By: Kajal Jain | Published: October 27, 2026 2:44:15 PM IST

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिबद्री मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदिबद्री मंदिर में की पूजा-अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को चमोली जनपद स्थित आदिबद्री मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की.

मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने के लिए भराड़ीसैंण (गैरसैंण) जाते समय आदिबद्री मंदिर में दर्शन एवं पूजा-अर्चना की. उन्होंने प्रदेशवासियों के सुखद एवं समृद्ध जीवन तथा राज्य की निरंतर प्रगति की कामना की.

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विधानसभा सत्र में प्रतिभाग करने हेतु भराड़ीसैंण (गैरसैंण) जाते समय चमोली जनपद स्थित पौराणिक एवं पवित्र आदिबद्री मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया तथा समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली की कामना की।

देवभूमि उत्तराखंड के ये प्राचीन देवस्थल हमारी समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं, जो हमें सदैव जनसेवा एवं लोककल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं.

Tags: uttarakhand news
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