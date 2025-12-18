Home > देश > Viral Video: ‘अगर कहीं और छू देते तो’, CM Nitish Kumar के बुर्का कांड के बाद संजय निषाद का बयान, महिलाओं को लेकर बोली ‘अटपटी बात’

Hijab Controversy: CM नीतीश कुमार के बुर्का कांड के बाद एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

CM Nitish Kumar: CM नीतीश कुमार के बुर्का कांड के बाद एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक लड़की का बुर्का हटाने वाली हरकत के बाद जवाब में दिए गए उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. विपक्ष ने इस बयान को आपत्तिजनक बताया है, और अब संजय निषाद खुद अपनी बात से मुकरते नजर आ रहे हैं.

गलती करने के बाद दी सफाई 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉ. संजय निषाद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा है कि उनके बयान को संदर्भ से हटाकर जानबूझकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने साफ किया कि उनका मकसद किसी समुदाय, महिला या धर्म का अपमान करना नहीं था, और न ही उन्होंने कोई गलत इरादे से यह बयान दिया था.



क्या बोले थे निषाद? 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब कैबिनेट मंत्री संजय निषाद एक लोकल चैनल से बातचीत कर रहे थे. बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में बात रखी और काफी अटपटा बयान दिया, जिसमें ‘बुर्का उतरने’ को लेकर उन्होंने कहा था कि बुर्का उतारने पर इतना बवाल हो गया, अगर कहीं और छू देते तो क्या होता. वो भी तो आदमी ही है ना. इस बयान के बाद हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया. समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताते हुए लखनऊ के कैसरबाग थाने में शिकायत दर्ज करा दी. पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

