CM Nitish: अभी तुम बच्चे हो…बिहार विधानसभा में भिड़ गए सीएम नीतीश-तेजस्वी, जमकर हुई नोंकझोक

Bihar Vidhan Sabha Monsoon Session: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस देखने को मिली। तेजस्वी यादव के एक बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतने नाराज हो गए कि उन्होंने तेजस्वी को सीधे-सीधे कह दिया, “तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता।” इस तंज ने सदन का माहौल गरमा दिया और दोनों नेताओं के बीच चल रही राजनीतिक तनातनी एक बार फिर उजागर हो गई।

सदन में तेजस्वी यादव की एक टिप्पणी पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “आपके माता-पिता (लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी) मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले क्या था मुख्यमंत्री? हम आपको साथ लेकर चले थे, लेकिन जब आप ठीक नहीं चल रहे थे, तो हमने आपको छोड़ दिया।” मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को नसीहत भी दी कि “ये सब बोलने की बात नहीं है।”

आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, “अभी चुनाव का समय है। सब देख रहे हैं कि हमने कितना काम किया है। कुछ महीनों बाद चुनाव हैं, जनता जिसे चाहेगी, चुन लेगी।” तेजस्वी पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, “क्या किसी ने महिलाओं के लिए कुछ किया? चुनाव लड़ना है तो लड़ो, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बकवास करते रहो।”

VIDEO | Bihar Assembly Session: Heated exchange of words between CM Nitish Kumar (@NitishKumar) and Leader of Opposition Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi).

“Your father was CM for seven years and then your mother was there… you were the deputy CM… what was the situation at… pic.twitter.com/me5gQcVig2

— Press Trust of India (@PTI_News) July 23, 2025