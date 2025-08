Mamata Banerjee: ममता बनर्जी ने इस नेता को बताया ‘मालपुआ’, पूरी दुनिया में बवाल करने की धमकी, भयानक गुस्से में ये क्या बोल गईं ‘दीदी’

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को झारग्राम में एक बड़ी रैली निकाली। यह रैली देश के विभिन्न हिस्सों में बंगाली भाषी प्रवासी नागरिकों पर कथित हमलों और अपमान के विरोध में आयोजित की गई थी। ममता ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाली बोलने वाला व्यक्ति बांग्लादेशी कैसे हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बंगाल की भाषा और पहचान पर हमला हुआ तो तृणमूल कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, “अगर असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो मैं पूरी दुनिया में विरोध करूँगी… मालपुआ (भाजपा नेता अमित मालवीय) मेरी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं… चाहे आप मुझे गिरफ्तार करने आएँ या गोली मार दें, मैं बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ विरोध जारी रखूँगी…”

Jhargram, West Bengal | CM Mamata Banerjee says, “If genuine voters are removed from the voter list, then I will protest in the entire world… Malpua (BJP leader Amit Malviya) is demanding my arrest… Even if you come to arrest me or shoot me, I will keep protesting against the… pic.twitter.com/yIoEj1ixXG

— ANI (@ANI) August 6, 2025