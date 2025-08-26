Home > देश > हिंसा फैलाने वाले सावधान…धुबरी में दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा शूट-एट-साइट का ऑर्डर, CM हिमंता का बड़ा फैसला

हिंसा फैलाने वाले सावधान…धुबरी में दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा शूट-एट-साइट का ऑर्डर, CM हिमंता का बड़ा फैसला

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि धुबरी जिले में रात के समय "शूट-एट-साइट" के आदेश दुर्गा पूजा समारोह के दौरान जारी रहेंगे। ये आदेश सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू हैं।

August 26, 2025

CM Himanta Biswa Sarma: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि धुबरी जिले में रात के समय “शूट-एट-साइट” के आदेश दुर्गा पूजा समारोह के दौरान जारी रहेंगे। ये आदेश सीमावर्ती जिले में सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद 13 जून से लागू हैं। कोकराझार में एक कार्यक्रम से इतर सरमा ने ज़ोर देकर कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को कट्टरपंथी खतरों से बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, “देखते ही गोली मारने के आदेश वापस नहीं लिए गए हैं और जारी रहेंगे।”

अशांति फैलाने वाले को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम – असम सीएम 

हालाँकि जिला फिलहाल शांतिपूर्ण है और फिलहाल ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिससे अशांति फैले, सीएम ने स्पष्ट किया कि 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाने वाली दुर्गा पूजा के दौरान कड़े कदम लागू रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, “धुबरी में अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।”

150 से ज्यादा की हुई गिरफ्तारी

सरमा ने पहली बार 13 जून को धुबरी का दौरा किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि सांप्रदायिक तत्वों को शांति भंग करने से रोकने के लिए रात में देखते ही गोली मारने के आदेश लागू होंगे। दस दिन बाद, एक अन्य दौरे के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि 150 से ज़्यादा असामाजिक तत्वों को गिरफ़्तार किया गया है, जिनमें असम के बाहर के 11 लोग भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही मामले लंबित हैं।

धुबरी में भड़की थी हिंसा

बकरीद के एक दिन बाद धुबरी शहर में एक हनुमान मंदिर के सामने एक गाय की खोपड़ी मिलने से सांप्रदायिक तनाव फैल गया। जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के नेताओं ने शांति की अपील की, वहीं अगले दिन मंदिर के बाहर एक और गाय का सिर रख दिया गया, जिसके साथ पथराव की घटनाएँ भी हुईं।

 8 जून को, अशांति से पहले, सरमा ने बकरीद के दौरान अवैध रूप से मवेशियों के वध की खबरों को उठाया था और दावा किया था कि राज्य भर में कई जगहों पर जानबूझकर मांस के टुकड़े फेंके गए थे। उन्होंने दोहराया कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और असम को अस्थिर करने की कोशिश कर रही सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए प्रतिबद्ध है।

