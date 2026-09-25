औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा

Direct Cash Scheme: असम की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, ‘ओरुनोडोई’ के लाभार्थियों को अक्टूबर महीने के लिए ₹1,500 की बढ़ी हुई आर्थिक मदद मिलेगी. खास बात ये है कि ये तोहफा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर के लिए दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने इस बढ़ोतरी को दुर्गा पूजा से पहले महिलाओं के लिए एक खास तोहफ़ा बताया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी शेयर की है.

क्या बोले CM हिमंत बिस्वा सरमा

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अक्टूबर में ‘ओरुनोडोई’ की रकम बढ़ाकर ₹1,500 कर दी जाएगी. उन्होंने कहा, ‘यह अतिरिक्त मदद हमारे परिवारों की खुशी और त्योहारों की तैयारियों में शामिल होने की एक कोशिश है.’ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर असम की महिलाओं के लिए एक खास तोहफ़ा है.’ उन्होंने यह भी कहा है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे.

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क्या है ओरुनोडोई योजना?

ओरुनोडोई योजना असम के प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है, जो महिलाओं को घर के खर्चों में मदद करने और आर्थिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए हर महीने आर्थिक मदद देती है. इस स्कीम के तहत, असम में महिलाओं को हर महीने ₹1,250 की फाइनेंशियल मदद मिलती है. सरकार ने इस रकम में ₹250 की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ी हुई रकम सरकार के त्योहारों के उपायों के तहत खास तौर पर अक्टूबर महीने के लिए लागू होगी.

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