Home > देश > औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा

औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा

Direct Cash Scheme: असम की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, 'ओरुनोडोई' के लाभार्थियों को अक्टूबर महीने के लिए ₹1,500 की बढ़ी हुई आर्थिक मदद मिलेगी.

By: Heena Khan | Published: September 25, 2026 12:35:08 PM IST

himanta biswa sarma statement
himanta biswa sarma statement


Direct Cash Scheme: असम की महिलाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को घोषणा की है कि राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, ‘ओरुनोडोई’ के लाभार्थियों को अक्टूबर महीने के लिए ₹1,500 की बढ़ी हुई आर्थिक मदद मिलेगी. खास बात ये है कि ये तोहफा दुर्गा पूजा के शुभ अवसर के लिए दिया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने इस बढ़ोतरी को दुर्गा पूजा से पहले महिलाओं के लिए एक खास तोहफ़ा बताया. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म “X” पर एक पोस्ट में इस बात की जानकारी शेयर की है.

क्या बोले CM हिमंत बिस्वा सरमा 

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अक्टूबर में ‘ओरुनोडोई’ की रकम बढ़ाकर ₹1,500 कर दी जाएगी. उन्होंने कहा, ‘यह अतिरिक्त मदद हमारे परिवारों की खुशी और त्योहारों की तैयारियों में शामिल होने की एक कोशिश है.’ अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, ‘यह दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर असम की महिलाओं के लिए एक खास तोहफ़ा है.’ उन्होंने यह भी कहा है कि देवी दुर्गा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे.

You Might Be Interested In

Raghav Chadha Parineeti Chopra: परिणीति के नाम राघव का प्यार भरा पैगाम, तीसरी सालगिरह पर हुए भावुक

क्या है ओरुनोडोई योजना?

ओरुनोडोई योजना असम के प्रमुख सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है, जो महिलाओं को घर के खर्चों में मदद करने और आर्थिक सुरक्षा में सुधार करने के लिए हर महीने आर्थिक मदद देती है. इस स्कीम के तहत, असम में महिलाओं को हर महीने ₹1,250 की फाइनेंशियल मदद मिलती है. सरकार ने इस रकम में ₹250 की बढ़ोतरी की है. यह बढ़ी हुई रकम सरकार के त्योहारों के उपायों के तहत खास तौर पर अक्टूबर महीने के लिए लागू होगी.

Pitru Paksha 2026: श्राद्ध का भोजन किसे खिलाएं और किसे नहीं? पितृपक्ष में इन जरूरी नियमों का रखें ध्यान

Tags: Direct Cash Schemehimanta biswa sarma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट

September 24, 2026

होम लोन के लिए कैसे करें आवेदन?

September 24, 2026

कौन हैं संदीपा विर्क, कमरे में डायरेक्टर ने कंप्रोमाइज की...

September 23, 2026

कौन हैं आफिया सैयद? जो प्रेम कीटाणी से बॉलीवुड में...

September 23, 2026

एटीएम पर फ्रॉड से कैसे बचें?

September 23, 2026

5 मलयालम थ्रिलर फिल्में, जो घुमा देंगी दिमाग

September 23, 2026
औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा
औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा
औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा
औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा
औरतों को मिलेगी 1500 की रकम! दुर्गा पूजा के शुभ मौके पर असम सरकार का राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा