Home > देश > ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’

ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’

PM Modi: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि गांधी परिवार के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। पीएम मोदी ने इनका अहंकार तोड़ दिया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 30, 2025 18:28:03 IST

Himanta Biswa Sarma(असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा)
Himanta Biswa Sarma(असम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा)

Himanta Biswa Sarma: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की एक रैली में पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई। इस पर बवाल मच गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि गांधी परिवार के अलावा कोई और प्रधानमंत्री बन सकता है। पीएम मोदी ने इनका अहंकार तोड़ दिया है। उन्होंने 11 साल सरकार चलाई है। वे विश्व नेता बन गए हैं। आज जापान और चीन में उनका जैसा स्वागत होता है, उसकी ये लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब ये पीएम मोदी की दिवंगत मां के बारे में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। माफी मांगने की बात तो दूर, ये लोग उस बयान का राजनीतिकरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता चुनाव में इसका जवाब देगी।

Gurrez Encounter: जम्मू-कश्मीर में मारा गया ‘ह्यूमन जीपीएस’ बागू खान, 100 से ज्यादा घुसपैठी प्रयासों को दे चुका है अंजाम

अरशद मदनी के बयान पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मदनी ने एक बात उजागर कर दी है कि कांग्रेस के टिकट के पीछे भी उनकी राय थी। न जाने कितने लोगों के टिकट काटे गए हैं। असम में मदनी पर भरोसा नहीं किया जाता। भाजपा के सत्ता में आने के बाद मदनी हीरो से जीरो हो गए हैं। हम असम को इस्लामिक स्टेट बनाने के विचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम मदनी के विचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मदनी ने दावा किया था कि उन्होंने एक बार सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को चुनाव का टिकट देने के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को पत्र लिखा था।

महुआ मोइत्रा के बयान पर बोले सीएम सरमा

दरअसल, पश्चिम बंगाल से एमपी महुआ मोइत्रा ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर  विवादित टिप्पणी की थी। बीते शुक्रवार को बंगाल के नादिया में अवैध घुसपैठ से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने अमित शाह के खिलाफ कहा, “मेरा उनसे एक सवाल है। वह बस घुसपैठिया, घुसपैठिया, घुसपैठिया कह रहे हैं।” हमारी सीमा की रक्षा करने वाली एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगर भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा?” अगर दूसरे देशों से लोग रोज़ाना सैकड़ों, हज़ारों और लाखों की संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और हमारी माताओं-बहनों पर नज़र रख रहे हैं, हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, तो सबसे पहले अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए। इस बयान पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि वह वीडियो ही उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है।

‘अमेरिका ने BJP के मुंह पर भी टैरिफ लगा दिया है’, ऐसा क्यों बोले Akhilesh Yadav, मचेगा सियासी बवाल!

Tags: himanta biswa sarma
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’
ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’
ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’
ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?