Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग
Home > देश > Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से भारी तबाही मची है. अचानक हुए बादल फटने से घरों में पानी भर गया है और घरों के सामने पानी भर गया है.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 18, 2025 8:50:43 AM IST

Destruction after cloudburst in Chamoli
Destruction after cloudburst in Chamoli

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड के चमोली ज़िले के नंदानगर में बादल फटने से भारी तबाही हुई.अचानक हुए बादल फटने से घरों में पानी भर गया है और घरों के सामने पानी भर गया है. अधिकारियों का कहना है कि सात लोग अभी भी लापता हैं और कई अन्य मलबे में दबे हुए हैं.

छह घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त

अचानक आई बाढ़ से वार्ड कुंतारी लागाफली में छह घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दस लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि दो को बचा लिया गया है. राहत और बचाव दल पहुंच गए हैं और एनडीआरएफ की एक टीम भी गोचर से नंदानगर के लिए रवाना हो गई है.

निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई

इस आपदा के बाद, स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई की है। सीएमओ के अनुसार, घायलों को शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक मेडिकल टीम और तीन एम्बुलेंस घटनास्थल पर भेजी गई हैं। इसके अलावा, नंदानगर तहसील के धुर्मा गाँव में चार से पाँच घर क्षतिग्रस्त हो गए। हालाँकि, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मोक्ष नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है।

1,000 लोगों को बचाया गया

इससे पहले मंगलवार को, राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और बादल फटने से तबाही मची। उफनती नदियाँ और नाले कई इमारतों, सड़कों और पुलों को बहा ले गए। अब तक पंद्रह लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 अभी भी लापता हैं। राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 900 लोग फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लगभग 1,000 लोगों को बचाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को राज्य में स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता क्षतिग्रस्त सड़कों और बिजली लाइनों की शीघ्र बहाली सहित पुनर्वास प्रयासों में तेजी लाना है। उन्होंने कहा कि बारिश और बादल फटने के बाद प्रभावित इलाकों में राहत और मरम्मत का काम युद्धस्तर पर चल रहा है।

85 प्रतिशत बिजली लाइनों की मरम्मत

धामी ने बताया कि क्षतिग्रस्त बिजली व्यवस्था को बहाल करने का काम भी तेजी से चल रहा है। अब तक लगभग 85 प्रतिशत बिजली लाइनों की मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और शेष काम अगले एक-दो दिनों में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के महानिदेशक से बात की है और नरेंद्रनगर-टिहरी सड़क की भी जल्द ही मरम्मत की जाएगी।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा में 10 से ज़्यादा सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, कम से कम पाँच पुल पूरी तरह बह गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान सहस्रधारा, प्रेमनगर, मसूरी, नरेंद्रनगर, पौड़ी, पिथौरागढ़ और नैनीताल क्षेत्रों में हुआ है। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन एजेंसियाँ राहत एवं बचाव कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण चुनौती अभी भी गंभीर बनी हुई है।

Kal ka Mausam: इन राज्यों में होगी आफत की बरसात, IMD ने जारी किया अलर्ट

Tags: Chamoli Cloudburstcloudburst in Chamoliuttarakhand flood
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग
Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग
Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग
Chamoli Cloudburst: चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबे कई लोग