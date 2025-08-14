Home > देश > Cloud Burst in Chashoti: उत्तराखंड के बाद अब जम्मू में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से अब तक 10 की मौत…दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Cloud Burst in Chashoti: उत्तराखंड के बाद अब जम्मू में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ से अब तक 10 की मौत…दिल दहला देने वाला Video आया सामने

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ जिले के सुदूर होन्ज़र इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक लंगर (सामुदायिक रसोई) शेड बह गया और संभावित जनहानि की आशंका बढ़ गई।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 14, 2025 14:21:00 IST

Cloud Burst in Chashoti: जम्मू के किश्तवाड़ जिले के सुदूर होन्ज़र इलाके में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे एक लंगर (सामुदायिक रसोई) शेड बह गया और संभावित जनहानि की आशंका बढ़ गई। किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि मचैल माता यात्रा के आरंभ स्थल, किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।

किश्तवाड़ में जनहानि की आशंका

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से एक ज़रूरी संदेश मिलने के बाद अभी-अभी किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। 

चोसिटी इलाके में भीषण बादल फटा है, जिससे भारी जनहानि हो सकती है। प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है, बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है।”

वहाँ भारी नुकसान होने की आशंका है – विधायक सुनील कुमार शर्मा 

जम्मू-कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और पडर-नागसेनी के विधायक सुनील कुमार शर्मा ने एएनआई को बताया, “हमारे पास अभी तक कोई आँकड़े या जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ भारी नुकसान होने की आशंका है। फ़िलहाल, हमारे पास कोई आँकड़े या जानकारी नहीं है। यात्रा के कारण, इलाका भीड़भाड़ वाला है। मैं उपराज्यपाल से बात करूँगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की एक टीम भेजने का अनुरोध करूँगा।”

