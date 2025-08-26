Cloudburst in Doda district: जम्मू-कश्मीर में फिर फटा बादल, बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाही; सेना ने संभाला मोर्चा

Jammu Kashmir heavy rainfall: जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले में बादल फटने से भारी तबाही मची है। कई घरों के बहने की भी खबर सामने आई है। साथ ही, तीन लोगों की जान चली गई है। खतरे को देखते हुए वैष्णो देवी यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। बता दें, इन दिनों लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। नदी का रौद्र रूप देखकर लोगों के अंदर दहशत का माहौल हैं। भविष्य में किसी भी खतरे से निपटने के लिए प्रशासन को रेड अलर्ट पर रखा गया है।

डोडा प्रशासन ने आज सुबह रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदियों और जल स्रोतों के पास न जाने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने से नदियां और नाले उफान पर हैं। ज़िले के भलेशा, थाथरी और मरमत में बादल फटने से कई जगहों पर अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं।

जम्मू-कश्मीर के इन इलाकों में भी भारी बारिश ने बरपाया कहर

वहीं, उधमपुर में लगातार हो रही भारी बारिश से घरों में पानी घुस गया है। इसके अलावा, भारी बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील की गई है। जम्मू-कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है।

टूटा हुआ राजमार्ग

इस क्षेत्र में तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस क्षेत्र में बादल फटने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी का जलस्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग 244 का एक हिस्सा टूट गया है। प्रशासन की टीम इसकी मरम्मत में जुटी है। इन घटनाओं में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से दो गंधोर और एक ठठरी उपखंड में है। अब तक 15 आवासीय घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

घर और पुल बह गए

गौशालाएँ भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही, एक निजी स्वास्थ्य केंद्र भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तीन पैदल पुल बह गए हैं। कई घर भी इससे प्रभावित हुए हैं। चिनाब नदी का उच्चतम जलस्तर लगभग 900 फीट तक पहुँच गया है। खबर लिखे जाने तक यह 899.3 मीटर बताया जा रहा है। नदी के आस-पास की सड़कों पर लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। साथ ही, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है।

वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई

जम्मू में पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। डोडा में बादल फटने की घटना से हुई तबाही से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। इसी के चलते प्रशासन ने वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया है।

