Cloudburst Shrikhand Mahadev Hill: अब कुल्लू की श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर फटा बादल, बाढ़ से भीषण तबाही के आसार; हाई अलर्ट

Cloudburst in Kullu: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने के चलते भारी नुकसान हुआ है। पहली घटना बाथाधार क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम द्वारी क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर हुई। श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर बादल फटने से कुर्पन खड्ड में बाढ़ आ गई।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 20:20:00 IST

Cloudburst Shrikhand Mahadev Hill: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बादल फटने के चलते भारी नुकसान हुआ है। पहली घटना बाथाधार क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीम द्वारी क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों पर हुई। श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर बादल फटने से कुर्पन खड्ड में बाढ़ आ गई। फिलहाल, मौके पर हालात को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बागीपुल बाजार को खाली करा लिया गया है। प्रशासन ने लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है।

टीवी 9 की रिपोर्ट के मुताबिक बादल फटने से बंजार तीर्थन नदी में आई बाढ़, बाथाधार क्षेत्र में चार झोपड़ियाँ और तीन-चार वाहन बह गए हैं, जबकि बागीपुल के गानवी में पुल बह गया, कई दुकानों और मकानों को नुकसान पहुँचने की खबर है। गानवी बस स्टैंड में पानी भर गया है। इसके साथ ही छह से ज़्यादा दुकानें और घर में रखा सामान नष्ट हो गया है।

बादल फटने की दूसरी घटना श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों पर हुई। बादल फटने के बाद कुर्पन खड्ड में बाढ़ आ गई। जलस्तर बढ़ने के कारण बागीपुल बाजार को खाली कराना पड़ा।

बादल फटने के कारण आई बाढ़

टीवी 9 के मुताबिक श्रीखंड महादेव में भी बादलों की बारिश की एक और घटना देखी गई। बिजली पर बादलों के प्रतिबिंब के बाद कुर्पन खड्ड में बाढ़ आ गई। बागीपुल बाज़ार को जलस्तल ग्रोथ से खाली करा लिया गया। जिला प्रशासन ने आवंटन आरक्षण अभियान शुरू कर दिया है। बंजार के नेता सुरंदर शोरी ने बताया कि डोगरा पुल भी बन गया है। उन्हें कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। उनसे संपर्क टूट गया है।

‘तीर्थन नदी के पास न रहें लोग’

प्रधान सुरंदर शोरी ने तीर्थन नदी के पास न रहने की अपील की। तीर्थन नदी इस समय उफान पर है। बथौड़ा की तरफ़ से तीर्थन नदी में बाढ़ आ गई है और औट तक बाढ़ की प्रबल संभावना है। मनोनीत तोरुल्ल एस रविश ने भी बताया कि श्रीखंड महादेव पर्वत के बाद भीमद्वारी से बागीपुल तक का इलाका खाली करा दिया गया है।

तीन दिन तक भारी बारिश का अलर्ट

अविश्वास तोरुल्ल एस रवि ने बताया कि तीर्थन में बादल नदी के उफान से बाथाधार में बाढ़ आ गई है। कुछ वाहन और मूर्तियाँ भी वहाँ हैं। नदी किनारे के घरों में रहने वाले लोगों को निकाला जा रहा है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों घटनाओं में किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ज़िले में तीन दिनों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।

