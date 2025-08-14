Home > देश > हिमाचल में दिखा कयामत वाला मंजर! अचानक आई ऐसी आफत, बिछ गईं सैकड़ों लाशे

Cloudburst in Himachal: मानसून आते ही प्रदेश जहन्नुम बन जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि रास्तों में सैकड़ों लाशें बिछ जाती हैं। वहीँ अब हिमाचल में तीन जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हो गया है।

Cloudburst in Himachal: मानसून आते ही प्रदेश जहन्नुम बन जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि रास्तों में सैकड़ों लाशें बिछ जाती हैं। वहीँ अब हिमाचल में तीन जगहों पर बादल फटने से भारी नुकसान हो गया है। एक बार फिर हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने से तबाही मच गई है। दरअसल, श्रीखंड महादेव के पास बादल फटने से बुधवार शाम कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल में कुरपन खड्ड का जलस्तर बढ़ने से दोगुड़ा पुल बह गया और बागीपुल बाजार को खाली कराना पड़ा। इतना ही नहीं इस बीच शिमला जिले के रामपुर उपमंडल के 15-20 क्षेत्र की फांचा पंचायत के नंती खड्ड में बाढ़ आ गई। जिसकी वजह से चार पुल, दो मकान, पांच दुकानें, दो शेड, सेब के बगीचे और जमीन बह गई है।

आफतों से भरा दौर फिर हुआ शुरू 

इस दौरान वहां सात घर, पाँच दुकानें, सात शेड और एक छोटी बिजली परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना ही नहीं इस दौरान एक एम्बुलेंस और एक एचआरटीसी बस खड्ड में फंस गई है और तीन पंचायतों का संचार पूरी तरह से कट गया है। वहीँ खबर ये भी है कि, कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल के बाथाधार की तीर्थन नदी में बादल फटने से आई बाढ़ में चार झोपड़ियाँ और तीन-चार वाहन बह गए हैं। इसके बाद भीमद्वारी से बागीपुल तक का इलाका खाली करा दिया गया है। इतना ही नहीं इस आपदा के दौरान सैकड़ों लोग अपनी जान गवा चुके हैं। 

फिर होगी खतरनाक बारिश?

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, लाहौल-स्पीति ज़िले की मयाड़ घाटी में मंगलवार शाम बादल फटने से तीन पुल बह गए हैं। इतना ही नहीं इस दौरान फसलों को नुकसान भी हुआ। वहीँ सड़के और ज़मीन भी बह गई हैं। नाले के किनारे बसे कुछ घरों को भी नुकसान पहुँचा है। करपट, चांगुट और उदगोस नाले पर बने पुल बह गए हैं और मयाड़ नाले पर बना पुल डूब गया है।  इतना ही नै इस दौराम मौसम अलर्ट ने और भी ज्यादा भारी बारिश की  चेतावनी जारी कर दी है। इसके अलावा मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह भी दी है।

