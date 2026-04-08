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Claude AI down:  एंथ्रोपिक चैटबॉट में वैश्विक व्यवधान, एंड्रॉइड और आईओएस पर चैट-कोड सेवाएं प्रभावित

Claude AI down: एंथ्रोपिक के चैटबॉट क्लाउड में आए बड़े आउटेज के कारण दुनियाभर में यूजर्स को परेशानी हुई. चैट और कोड सेवाएं प्रभावित रहीं, बातचीत लोड नहीं हो पाई और शिकायतों में अचानक उछाल देखा गया. यह समस्या बैकएंड से जुड़ी एक बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का संकेत देती है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 8, 2026 2:14:09 PM IST

Claude AI down:  एंथ्रोपिक चैटबॉट में वैश्विक व्यवधान, एंड्रॉइड और आईओएस पर चैट-कोड सेवाएं प्रभावित


Claude AI down: एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी Anthropic का लोकप्रिय चैटबॉट Claude हाल ही में बड़े तकनीकी व्यवधान का शिकार हो गया, जिससे दुनियाभर में इसकी सेवाएं प्रभावित हुईं. इस आउटेज के कारण कई यूजर्स को एंड्रॉयड, आईओएस और वेब प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

हर प्लेटफॉर्म पर दिखी दिक्कत

बताया जा रहा है कि इस तकनीकी खराबी ने चैटबॉट की मुख्य सेवाओं को प्रभावित किया, जिनमें चैट के जवाब मिलना और कोड से जुड़े सवालों के समाधान शामिल हैं. यूजर्स ने शिकायत की कि बातचीत लोड नहीं हो रही थी, जवाब आने में काफी देर लग रही थी या कई बार सेवा पूरी तरह से बंद हो जा रही थी. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर सामने आई जानकारी के अनुसार, यह समस्या किसी एक प्लेटफॉर्म या डिवाइस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक तकनीकी गड़बड़ी का संकेत दे रही थी, जो संभवतः बैकएंड सिस्टम से जुड़ी हुई थी. इसका असर अलग-अलग डिवाइस पर एक जैसा देखने को मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य या स्थानीय समस्या नहीं थी.

बातचीत लोड होने में भी आई परेशानी

आंकड़ों के मुताबिक, दोपहर के समय इस समस्या ने अचानक गंभीर रूप ले लिया. करीब 12:19 बजे शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़कर लगभग 394 तक पहुंच गई. इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़ी संख्या में यूजर्स एक साथ इस समस्या से प्रभावित हुए. आउटेज के पैटर्न पर नजर डालें तो यह भी सामने आया कि पूरी तरह सेवा ठप होने से पहले छोटे-छोटे व्यवधान देखने को मिले थे. यानी यूजर्स को पहले से ही रुक-रुक कर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जो बाद में बड़े स्तर की तकनीकी समस्या में बदल गया.

चैट और कोड सेवाएं हुई प्रभावित 

अगर शिकायतों के प्रकार की बात करें तो लगभग 49 प्रतिशत यूजर्स ने चैट सेवा में परेशानी बताई, करीब 30 प्रतिशत ने कोड से जुड़ी सेवाओं में गड़बड़ी की शिकायत की, जबकि लगभग 15 प्रतिशत लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन के इस्तेमाल में समस्या का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर, इस आउटेज ने साफ कर दिया कि आधुनिक एआई सेवाएं कितनी हद तक तकनीकी सिस्टम पर निर्भर हैं और किसी भी बैकएंड गड़बड़ी का असर वैश्विक स्तर पर लाखों यूजर्स पर पड़ सकता है.

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Tags: ai downclaude outage today
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