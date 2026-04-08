Claude AI down:  एंथ्रोपिक चैटबॉट में वैश्विक व्यवधान, एंड्रॉइड और आईओएस पर चैट-कोड सेवाएं प्रभावित

Claude AI down: एआई टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी Anthropic का लोकप्रिय चैटबॉट Claude हाल ही में बड़े तकनीकी व्यवधान का शिकार हो गया, जिससे दुनियाभर में इसकी सेवाएं प्रभावित हुईं. इस आउटेज के कारण कई यूजर्स को एंड्रॉयड, आईओएस और वेब प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट का इस्तेमाल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

बताया जा रहा है कि इस तकनीकी खराबी ने चैटबॉट की मुख्य सेवाओं को प्रभावित किया, जिनमें चैट के जवाब मिलना और कोड से जुड़े सवालों के समाधान शामिल हैं. यूजर्स ने शिकायत की कि बातचीत लोड नहीं हो रही थी, जवाब आने में काफी देर लग रही थी या कई बार सेवा पूरी तरह से बंद हो जा रही थी. आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर सामने आई जानकारी के अनुसार, यह समस्या किसी एक प्लेटफॉर्म या डिवाइस तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक तकनीकी गड़बड़ी का संकेत दे रही थी, जो संभवतः बैकएंड सिस्टम से जुड़ी हुई थी. इसका असर अलग-अलग डिवाइस पर एक जैसा देखने को मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह कोई सामान्य या स्थानीय समस्या नहीं थी.