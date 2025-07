मारपीट हुई, सिर फूटे… बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपस में ही कर डाला बवाल? वायरल हो गया तमाशे का VIDEO

Bihar Congress: बिहार चुनाव से पहले बिहार में हर पार्टी जद्दोजहद में लगी हुई है। इस बीच खबर आ रही है कि भोजपुर में कांग्रेस की बैठक के दौरान दो गुटों के बीच बवाल हो गया। ये बवाल इस हद तक बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई हो गई, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। कुछ लोगों के सिर तक फूट गये। इस हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कांग्रेस नेता मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

बता दें कि भोजपुर जिला कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते कार्यकर्ताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहस हुई और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद बात हाथापाई तक पहुँच गई, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया।

टीवी 9 की रिपोर्ट के अनुसार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह-प्रभारी और छत्तीसगढ़ के भिलाई विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र यादव राज्य के भोजपुर जिले के भोजपुर दौरे पर आए थे। उनके स्वागत के लिए कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देवेंद्र यादव जब कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंचे तो वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी के साथ उनका स्वागत किया। इस दौरान किसी बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा शुरू हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया।

Bhojpur, Bihar: A ruckus broke out during the party meeting of the Bhojpur District Congress. Two factions of the Bhojpur Congress Committee clashed with each other, leading to a physical altercation pic.twitter.com/e7QSLC31JI

