Bihar Chunav 2025: तेजस्वी और बिहार पुलिस में भिड़ंत! क्राइम बुलेटिन पर झिड़ी ऐसी सियासी जंग, देख पानी मांगते रह गए लालू

Home > देश > Bihar Chunav 2025: तेजस्वी और बिहार पुलिस में भिड़ंत! क्राइम बुलेटिन पर झिड़ी ऐसी सियासी जंग, देख पानी मांगते रह गए लालू

Bihar News: बिहार में चुनावों के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा और क्राइम बुलेटिन जारी किया, जिसमें हत्या की 17 घटनाओं का जिक्र किया, तो सरकार एक्शन में आ गई और जिन घटनाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया, उनका जवाब राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया।

Published: August 13, 2025 11:10:00 IST

शैलेन्द्र कुमार की रिपोर्ट, Bihar News: बिहार में चुनावों के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध पर सरकार को घेरा और क्राइम बुलेटिन जारी किया, जिसमें हत्या की 17 घटनाओं का जिक्र किया, तो सरकार एक्शन में आ गई और जिन घटनाओं का जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया, उनका जवाब राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से दिया गया

पुलिस मुख्यालय का पलटवार

राज्य पुलिस मुख्यालय ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार में हुई 17 आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन इसमें किसी घटना के साथ सटीक स्थान, समय या अन्य किसी तरह के संदर्भ का उल्लेख नहीं किया गया है। इनमें किसी सटीक घटना को ट्रेस करना आसान नहीं है। पुलिस प्रवक्ता ने हाल में घटी कुछ घटनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने छोटी-बड़ी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कांडों का उद्भेदन किया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी से लेकर अन्य सख्त कार्रवाई की है। उनके स्तर से जिक्र की गई दो घटनाओं रोहतास में किसान की हत्या और बेतिया में 18 वर्षीय युवक की हत्या मामलों का कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है।

 पुलिस की कार्रवाई जारी 

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक मोतिहारी में फिरौती के लिए व्यापारी की हत्या का मामला चकिया थाना से जुड़ा है। 10 अगस्त को असर्फी साह की तरफ से कल्याणपुर थाना में की गई शिकायत के मुताबिक, उनके पुत्र नीरज को घर से बुलाकर शुभम कुमार समेत अन्य ले गए और दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी। पैसे नहीं देने पर जान मारकर फेंकने की धमकी दी गई थी। 11 अगस्त को मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के चंवर में नीरज की लाश बरामद की गई थी। इस मामले में सभी 6 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
मोतिहारी: व्यापारी के बेटे नीरज की फिरौती के लिए हत्या, सभी 6 आरोपी गिरफ्तार।

पुलिस का दावा – कार्रवाई में देरी नहीं

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, छोटी-बड़ी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेकर कांडों का उद्भेदन किया गया है। कई मामलों में आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं, जबकि शेष में पहचान और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ घटनाओं का नेता प्रतिपक्ष द्वारा बताए गए विवरण से कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला।

राजनीति में गरमाहट

तेजस्वी यादव के इस बुलेटिन ने चुनावी माहौल में कानून-व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बना दिया है। एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि “अपराधी सम्राट बन चुके हैं और सरकार बिहारवासियों के लिए आफत बन गई है।” वहीं, पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।

