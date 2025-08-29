Home > देश > बिहार में Congress-BJP कार्यकर्ताओं के बीच चले लाठी-डंडे, झड़प का Video देख उड़ेंगे होश

BJP-Congress: बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी खासी झड़प देखने को मिली। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर हमला किया।

Published By: Heena Khan
Published: August 29, 2025 12:06:00 IST

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी खासी झड़प देखने को मिली। इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे पर जमकर हमला किया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस दौरान पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया है। वहीँ आपको बता दें, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता पीएम मोदी के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्दों का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी खासी हाथापाई हुई। 

इस वजह से हुई झड़प? 

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय के सामने जुट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी-खासी झड़प हो गई और लाठी-डंडे चल गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले में कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है।

भड़क उठे बीजेपी मंत्री 

वहीँ अब सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस  और बीजेपी कार्येकर्ताओं के बीच जबरदस्त झड़प हो रही है। इस वीडियो में कार्येकर्ताओं के हाथ लाठी डंडे हैं और एक दूसरे पर लोग लगातार इसे बरसा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। झड़प पर उन्होंने कहा, “मैं कांग्रेस नेताओं को चेतावनी देता हूँ। आपने माँ का अपमान किया है, बिहार का हर बेटा आपको इसका जवाब देगा। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है, इसका बदला भाजपा का हर कार्यकर्ता लेगा। हम विरोध करने आए थे। यह एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था, लेकिन कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईंट-पत्थर फेंके जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता बंदूक और ईंट से नहीं डरते। हम माँ के अपमान का बदला लेंगे।”

