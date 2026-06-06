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Abhijeet Dipke: अभिजीत के हाथ में अंबेडकर की किताब ही क्यों? न नारा न कोई भाषण; CJP के इस एक काम ने खींचा सबका ध्यान

CJP Protest | Abhijeet Dipke: जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके जंतर-मंतर पर होने वाले चर्चित विरोध प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली पहुँचे, तो लोगों का ध्यान सिर्फ़ उनके आने पर ही नहीं गया.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 11:17:23 AM IST

CJP abhijeet dipke
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CJP Protest | Abhijeet Dipke: जब ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के संस्थापक अभिजीत दिपके जंतर-मंतर पर होने वाले चर्चित विरोध प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली पहुँचे, तो लोगों का ध्यान सिर्फ़ उनके आने पर ही नहीं गया. एयरपोर्ट पर भीड़ और समर्थकों के उत्साह के बीच, एक चीज़ ने सबका ध्यान खींचा – उनके हाथ में मौजूद किताब. उत्सुक लोगों ने तुरंत यह सवाल पूछना शुरू कर दिया कि दिपके आखिर कौन सी किताब साथ लाए थे? यह पल इसलिए खास था क्योंकि विरोध प्रदर्शन से पहले, दिपके ने कई बार समर्थकों से शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रतीक के तौर पर किताबें और राष्ट्रीय ध्वज लाने का आग्रह किया था. खुद किताब लेकर पहुँचकर, CJP संस्थापक ने वही किया जिसका वो प्रचार कर रहे थे. उन्होंने एयरपोर्ट पर अपनी मौजूदगी को समर्थकों और आलोचकों, दोनों के लिए एक संदेश में बदल दिया.

अभिजीत दिपके के हाथ में कौन सी किताब 

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन से पहले दिल्ली में अभिजीत दिपके के आगमन को लेकर सबसे बड़ी चर्चा का विषय कोई नारा, भाषण या पारंपरिक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक किताब थी. दिपके आखिर कौन सी किताब साथ लाए थे? जवाब था – ‘वेटिंग फॉर ए वीज़ा’ (Waiting for a Visa), जो डॉ. बी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है और उनके जीवन व विरासत से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है. इसमें जातिगत भेदभाव और छुआछूत के साथ अंबेडकर के निजी अनुभवों की झलक मिलती है, और बचपन से लेकर उनके पेशेवर जीवन तक उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, इसका ज़िक्र है. भले ही यह किताब छोटी है, फिर भी यह भारत में सामाजिक असमानता पर सबसे प्रभावशाली व्यक्तिगत कहानियों में से एक लगती है.

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आंबेडकर की किताब का ही क्यों किया चुनाव? 

इस चुनाव को जो बात खास बनाती है, वो है इसका समय. विरोध प्रदर्शन से ठीक पहले के दिनों में, दिपके ने कई बार समर्थकों से शिक्षा, संवैधानिक मूल्यों और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रतीक के तौर पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ किताबें लाने को कहा था. इसलिए, जब वे हाथ में ‘वेटिंग फॉर ए वीज़ा’ किताब लेकर पहुँचे, तो ऐसा लगा मानो वे सिर्फ़ शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से उस संदेश पर ज़ोर दे रहे हों.

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Tags: abhijeet dipkeCJP Protestdr bhimrao ambedkargenzviral video
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