Home > देश > CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग

CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग

बार-बार हुए पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर युवा नेतृत्व वाले संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया.

By: Shivangi Shukla | Published: June 20, 2026 5:41:01 PM IST

परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र
परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र


NEET जैसी परीक्षा में अनियमितताओं, बार-बार हुए पेपर लीक और छात्रों से जुड़े अन्य मुद्दों पर जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर युवा नेतृत्व वाले संगठन कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में जंतर-मंत्र पर बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक शामिल हुए. 

छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने खूब नारेबाजी की और परीक्षा प्रबंधन में कथित खामियों के खिलाफ आवाज उठाई.

You Might Be Interested In

दीपके ने अपील पर थाली-चम्मच लेकर पहुंचे लोग 

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रदर्शन में शामिल होने वालों से ‘थाली और चम्मच’ लेकर आने की अपील की थी. उनके इस आह्वान पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थाली और चम्मच लेकर पहुंचे. प्रदर्शनकारी छात्रों ने थाली-चम्मच बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया. प्रदर्शन के दौरान छात्र हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा से जुड़े सवालों के जवाब मांग रहे थे.

अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को लिखा खुला पत्र

जानकारी के अनुसार प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा था. अपने इस पत्र में दीपके ने छात्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी. वहीं, CJP ने लगातार परीक्षा संबंधी मामलों में सही प्रबंधन की कमी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी की है.

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग 

जंतर-मंतर पर आज (20 जून) हुआ यह प्रदर्शन सीजेपी के पहले आंदोलन के बाद आयोजित किया गया. इससे पहले भी संगठन ने पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितताओं और छात्रों व नौकरी के अभ्यर्थियों को प्रभावित करने वाली देरी जैसे मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है. 

Tags: Cockroach janta partystudent protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

60 साल की उम्र में भी फिटनेस के दीवाने हैं...

June 20, 2026

आज भी जहन में जिंदा अमरीश पुरी के ये 7...

June 20, 2026

कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन...

June 20, 2026

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026
CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग
CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग
CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग
CJP Protest: परीक्षा घोटालों के खिलाफ जंतर-मंतर पर जुटे छात्र, प्रशासन से की जवाबदेही की मांग