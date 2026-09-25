ज्ञानेश कुमार के पास शनिवार रात 12 बजे तक का वक्त, जंतर मंतर नहीं तो कहां पर होगा आंदोलन, क्या है पूरा प्लान

CJP Protest: पिछले दिनों देश के नामी अंग्रेजी समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस की एक इनवेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के 2 सदस्यों ने बीते कुछ महीनों के दौरान कई मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से 10 महीने में 14 बार आपत्ति दर्ज कराई. बावजूद इसके इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. अमूमन आपत्तियां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया से जुड़ी थीं. अब इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक हंगामा शुरू हो गया है. विपक्ष के नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. इस सबके बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को फिर कहा कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 2 अक्टूबर, 2026) से देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा. इस बार यह आंदोलन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में शुरू होगा. CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि इस बार आंदोलन को शहर-शहर में ले जाएंगे.

शनिवार को खत्म हो जाएगी डेडलाइन, 2 अक्टूबर से होगा आंदोलन

इससे पहले CJP ने गुरुवार (24 सितंबर, 2026) को ज्ञानेश कुमार को 48 घंटे का डेडलाइन दी थी. इसके साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर शनिवार यानी 48 घंटे के दौरान ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन शुरू होगा. अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि SIR के जरिए देश में 13 करोड़ से ज्यादा वोट डिलीट किए. इससे लोगों का मतदान का अधिकार छीना गया.

… तो 2 अक्टूबर से शुरू होगा आंदोलन

इसी कड़ी में शुक्रवार (25 सितंबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके अभिजीत दिपके ने ताजा चेतावनी दी है. इसमें लिखा है- ‘अगर ज्ञानेश कुमार कल (शनिवार) तक इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, तो CJP 2 अक्टूबर को मुंबई से अपना देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू करेगा और इसे भारत भर के शहरों तक ले जाएगा. आइए, इस गांधी जयंती पर लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लें.’ इसका मतलब इस बार जंतर मंतर पर नहीं बल्कि यह आंदोलन मुंबई से शुरू होगा. मुंबई में यह आंदोलन कहां से शुरू होगा, इसका जानकारी अभी नहीं दी गई है.

मुंबई हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर

वहीं, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई हैं. इनमें SIR की संवैधानिक वैधता, प्रक्रिया और लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ताओं का दावा है कि 2 चुनाव आयुक्तों की आपत्ति के बावजूद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने SIR से जुड़े 14 आदेश जारी किए. इन आदेशों को रद्द करने और दर्ज आपत्तियों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है. उधर, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष 6 महीने में दूसरी बार चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है.