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CJP Protest Guidelines: तिंरगा-फूल लेकर बनें प्रोटेस्ट का हिस्सा, हिंसा से रहें दूर, विरोध प्रदर्शन से पहले CJP की गाइडलाइंस; GenZ से खास अपील

CJP Protest Guidelines: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पार्टी बन कर उभरी, जिसने चंद दिनों में ही करोड़ों लोगों को अपनी सोच का दीवाना बना लिया. वहीँ GenZ तो इस पार्टी को पूरी तरह अपना चुके हैं.

By: Heena Khan | Published: June 6, 2026 7:16:42 AM IST

cjp protest guidlines
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CJP Protest Guidelines: सोशल मीडिया पर हाल ही में एक पार्टी बन कर उभरी, जिसने चंद दिनों में ही करोड़ों लोगों को अपनी सोच का दीवाना बना लिया. वहीँ GenZ तो इस पार्टी को पूरी तरह अपना चुके हैं. इसी बीच राजनीतिक व्यंग्य करने वाला ग्रुप ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) आज दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है. पार्टी पहली बार कोई प्रोटेस्ट करने जा रही है. वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके फाउंडर अभिजीत दिपके सुबह 8 बजे अमेरिका से पहुंचेंगे; वहीँ बताया जा रहा है कि वो विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले पुलिस से मंज़ूरी लेने की योजना बना रहे हैं. बता दें कि Instagram पर CJP के 2 करोड़ से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं; अब यह देखना होगा कि उनमें से कितने लोग आज विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनेंगे. 

सड़कों पर क्यों उतर रही CJP 

जानकारी के मुताबिक दिपके का आरोप है कि शिक्षा व्यवस्था एक करोड़ से ज़्यादा छात्रों के लिए नाकाम रही है, जिससे वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं. वहीँ ये पार्टी ने NEET पेपर लीक मामले से जुड़ी गड़बड़ियों, साथ ही हाल की CBSE परीक्षाओं और उनसे जुड़ी OSM (ऑनलाइन ऑन-स्क्रीन मार्किंग) प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर चिंता जताई है. वहीँ इसने शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए हैं. CJP ने पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकता है, चाहे उसकी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो, और उसने देश भर के छात्रों, अभिभावकों और युवाओं को इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था.

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CJP ने जारी करी गाइडलाइंस

प्रोटेस्ट में करें ये काम 

तिरंगा और एक किताब साथ रखें.
सब कुछ रिकॉर्ड करें.
किसी भी तरह की गड़बड़ी वाली गतिविधि की सूचना पुलिस को दें.
पानी पीते रहें, सनस्क्रीन लगाएं और टोपी पहनें.

ये गलती न करें 

हो सके तो अकेले न आएं.
ट्रोल्स या उकसाने वालों से न उलझें.
खाली पेट न आएं. क्रांति के लिए नाश्ता ज़रूरी है.
पुलिस को फूल दें 

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जानकारी के मुताबिक इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने एक मैसेज पोस्ट करके लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. ​​उन्होंने X पर लिखा कि अच्छे की उम्मीद करें, लेकिन बुरे हालात के लिए भी तैयार रहें. उन्होंने कहा, आइए इसे भारत के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन बनाएं. कृपया सुनिश्चित करें कि कोई उपद्रवी गड़बड़ी न करे. मैं आप सभी से दिल्ली में मिलूंगा.

Tags: CJPCJP Protesthome-hero-pos-1jantar mantar
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