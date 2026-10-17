CJP Protest में बड़ा अपडेट! Abhijeet Dipke को पुलिस ने हिरासत में लिया, नेहा बोरा को मिली रिहाई

Abhijeet Dipke Arrested: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के फाउंडर अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को राजधानी में होने वाले विरोध प्रदर्शनों से पहले प्रिवेंटिव प्रोविज़न के तहत गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक, AISA प्रेसिडेंट नेहा बोरा, जिन्हें उसी शाम हिरासत में लिया गया था, उनको दिल्ली पुलिस एक्ट के सेक्शन 65 के तहत फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद रिहा कर दिया गया.

पुलिस ने लिया अभिजीत पर क्यों लिया एक्शन

पुलिस ने कहा कि दिपके के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के सेक्शन 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई. उन्हें आज एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया जाएगा. पुलिस के मुताबिक, दिपके को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में न जाने के लिए दो नोटिस दिए गए थे, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने उनका पालन नहीं किया. पुलिस ने कहा कि उनकी हिरासत शांति भंग की चिंताओं से जुड़ी थी.

भरा था 50 हजार का बॉन्ड

पुलिस से ये भी उम्मीद है कि वो मजिस्ट्रेट को बताएगी कि दिपके ने पहले की प्रिवेंटिव अरेस्ट के दौरान दिए गए पीस बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन किया था. खबर है कि उन्होंने 50,000 रुपये का बॉन्ड भरा था और उन्हें एक साल तक पब्लिक पीस में कोई खलल न डालने का आदेश दिया गया था. नई दिल्ली में प्लान किए गए ‘तिरंगा’ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ प्रोटेस्ट से पहले उन्हें हिरासत में लिया गया.

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CJP ने डिपके की हिरासत पर सवाल उठाए

CJP ने आरोप लगाया था कि डिपके को किसी अनजान जगह पर ले जाया गया और पार्टी का उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया. इसने यह भी दावा किया कि उन्हें वकीलों से बात करने नहीं दिया जा रहा है. पार्टी ने X पर एक पोस्ट में कहा, “दिल्ली पुलिस अभिजीत डिपके को किसी अनजान जगह पर ले गई है. हमारा उनसे कॉन्टैक्ट टूट गया है. उन्हें वकीलों से बात करने नहीं दिया जा रहा है.” इसमें आगे कहा गया, “यह सरकार युवाओं के साथ टेररिस्ट जैसा बर्ताव क्यों करती है? हम भारत के बराबर नागरिक हैं और हमें संविधान की सभी सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए!”

पार्टी ने उनकी हिरासत के कारणों पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि डिपके अपने घर से निकलते समय नेशनल फ्लैग लिए हुए थे. CJP ने पूछा, “अभिजीत हाथ में तिरंगा लेकर अपने घर से बाहर निकल रहा था! तिरंगा लेकर चलना जुर्म कैसे हो सकता है?” उन्होंने आगे कहा कि हिरासत में लिए जाने से लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से नहीं रुकेंगे.