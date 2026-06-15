Cockroach Janata Party Jaipur Protest Today: आज जयपुर में CJP का बड़ा प्रदर्शन, ट्रैफिक जाम से लेकर डायवर्जन रूट तक, जानें पूरी डिटेल

Cockroach Janata Party Jaipur Protest Today: अभिजीत दिपके का शुरू किया गया युवाओं का यह मूवमेंट 15 जून को शहीद स्मारक पर एक प्रोटेस्ट कर रहा है. यह एग्जाम पेपर लीक और भारत के एजुकेशन सिस्टम में दिक्कतों के खिलाफ अपने देशव्यापी कैंपेन का हिस्सा है. स्टूडेंट्स, वॉलंटियर्स और सपोर्टर्स के इस इवेंट में शामिल होने की उम्मीद है, जिसके लिए पुलिस से कुछ शर्तों के साथ परमिशन मिली है. हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल ट्रैफिक एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन अगर भीड़ बढ़ी तो प्रोटेस्ट साइट के पास आने-जाने वाले लोगों को देरी का सामना करना पड़ सकता है. प्रोटेस्ट का समय, जिन रूट्स पर असर पड़ सकता है, ट्रैफिक डिटेल्स और दूसरी ज़रूरी जानकारी जानने के लिए नीचे पढ़ें.

क्या CJP जयपुर प्रोटेस्ट के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन होगा?

लिखते समय कोई ऑफिशियल ट्रैफिक डायवर्जन एडवाइजरी नहीं है. हालांकि, अगर प्रोटेस्ट साइट पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं तो शहीद स्मारक और आस-पास की सड़कों के पास आने-जाने वाले लोगों को ट्रैफिक धीमा महसूस हो सकता है. इलाके में पैदल चलने वालों की आवाजाही और भीड़ बढ़ने से आस-पास की सड़कों पर कुछ समय के लिए जाम लग सकता है. गाड़ी चलाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे इलाके से गुज़रने से पहले लाइव ट्रैफ़िक अपडेट देख लें और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वालों के दिए गए निर्देशों का पालन करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस के नॉर्मल चलने की उम्मीद है, जब तक कि अधिकारी बाद में कोई बदलाव न करें.

CJP जयपुर प्रोटेस्ट में जाने से पहले क्या जानना चाहिए?

पुलिस ने दोपहर 3 PM से शाम 7 PM तक प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी है, लेकिन ऑर्गनाइज़र और हिस्सा लेने वालों को कई नियमों का पालन करना होगा. अधिकारियों ने कहा है कि इवेंट शांतिपूर्ण, डिसिप्लिन्ड और पब्लिक ऑर्डर का सम्मान करने वाला हो. ऑर्गनाइज़र से कहा गया है कि वे ट्रैफ़िक की समस्याएँ, ज़्यादा भीड़ या जनता को कोई परेशानी न पहुँचाएँ. हिस्सा लेने वालों को लाठी, डंडे या किसी भी तरह का हथियार रखने की इजाज़त नहीं होगी. पुलिस ने इवेंट के दौरान आपत्तिजनक नारे, भाषण या विवादित चीज़ें बाँटने पर भी रोक लगा दी है. ऑर्गनाइज़र से कहा गया है कि वे पूरे प्रोटेस्ट के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें और ऑर्डर बनाए रखें. प्रोटेस्ट में नॉइज़ पॉल्यूशन नियमों और दूसरे पब्लिक सेफ्टी नियमों का भी पालन करना होगा. पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है या स्टूडेंट्स या आम लोगों से शिकायत मिलती है तो परमिशन कैंसिल की जा सकती है. ऑर्गनाइज़र को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम खुद करें और यह पक्का करें कि प्रोग्राम के दौरान सभी लागू कानूनों का पालन किया जाए.

CJP जयपुर प्रोटेस्ट की मुख्य मांगें क्या हैं?

यह प्रोटेस्ट उन मुद्दों पर फोकस है जिन्हें कॉकरोच जनता पार्टी अपने बनने के बाद से उठा रही है. यह ग्रुप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, NEET UG 2026 पेपर लीक जैसे एग्जाम से जुड़े विवादों के लिए अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधारों की मांग कर रहा है. CJP ने बार-बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है.