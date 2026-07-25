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‘लोकतंत्र की जीत हुई..’, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद झूम उठे CJP फाउंडर, नाच-गा रहे छात्र

Dharmendra Pradhan Resignation: एग्जाम में गड़बड़ी और NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली में एक महीने तक चले बड़े स्टूडेंट आंदोलन के बाद, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके झूम उठे. साथ ही छात्रों नाचने लगे, जिसका एक वीडियो सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: July 25, 2026 3:39:29 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झूमे सीजेपी नेता और
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खुशी से झूमे सीजेपी नेता और


केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध के बीच इस्तीफा दे दिया. इस खबर के आते ही छात्रों खुशी से झूम उठे. कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके और वहां जमे प्रदर्शनकारियों को नाचते-गाते देखा जा रहा है. इस इस्तीफे के बाद पूरे देश के छात्रों में अलग ही जोश नजर आ रहा है. 

क्या है वीडियो? 

कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके अपना हाथ उठाकर छात्रों को संकेत दे रहे हैं कि हम जीत गए. मंच के नीचे मौजूद छात्रों को खुशी से नाचते और गाते देखा जा रहा है. वीडियो में अभिजीत वह फोन पर बात करते हुए खुशी से झूमते नजर आ रहे हैं. उनके आसपास जश्न का माहौल है और लोगों के शोर की आवाज भी सुनाई दे रही है. वीडियो में उनके हाथ में ड्रिप लगा हुआ दिखाई देता है. उन्होंने मंच से अपने समर्थकों को संबोधित भी किया. इस दौरान मंच पर मौजूद अन्य लोग भी खुशी में नाचते और झूमते नजर आए.

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धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देते वक्त क्या कहा?

अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए अपने X पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा: “मैं इस देश के युवाओं की उम्मीदों, भावनाओं और सही उम्मीदों का बहुत सम्मान करता हूँ. भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को पूरा करना हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है. मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश की सेवा करने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ.” आगे प्रधान ने कहा, “मेरा यह पक्का इरादा है कि हम देश की युवा शक्ति को कन्फ्यूजन के जाल में नहीं फंसने देंगे.”



यह खबर भी पढ़ें: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, आखिर कब खत्म होगा छात्रों का आंदोलन?

Tags: CJPDharmendra Pradhan
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