देश के युवाओं पर है गर्व…कॉकरोच’ टिप्पणी विवाद पर CJI सूर्यकांत ने दी सफाई, बोले- बयान तोड़-मरोड़कर पेश किया

Cockroach Remark Controversy: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से किए जाने को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हिस्से ने उनकी मौखिक टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया और इसे युवाओं की आलोचना के रूप में दिखाया गया, जबकि उनका निशाना नकली और फर्जी डिग्रियों के जरिए पेशे में प्रवेश करने वाले लोग थे. रिपोर्ट के अनुसार, CJI सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें यह देखकर दुख हुआ कि अदालत में की गई मौखिक टिप्पणियों को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने देश के युवाओं के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी.

नकली डिग्री वालों को लेकर की थी टिप्पणी

CJI सूर्यकांत ने कहा कि उनकी टिप्पणी विशेष रूप से उन लोगों को लेकर थी, जो फर्जी और नकली डिग्रियों के सहारे वकालत जैसे प्रतिष्ठित पेशों में प्रवेश कर रहे हैं. उनके अनुसार ऐसे लोग केवल न्याय व्यवस्था ही नहीं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग “परजीवी” की तरह व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं. हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इसे देश के बेरोजगार युवाओं या आम युवाओं से जोड़ना पूरी तरह गलत है.

‘देश के युवाओं पर गर्व है’

विवाद बढ़ने के बाद CJI सूर्यकांत ने युवाओं को लेकर अपनी सकारात्मक सोच भी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें देश के वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है और भारत का हर युवा उन्हें प्रेरित करता है. उन्होंने कहा, “युवाओं के मन में मेरे प्रति सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ मानता हूं.”

यह है मामला

दरअसल यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा पाने की कोशिश कर रहे एक वकील से जुड़ा हुआ था. जॉयमाल्या बागची और CJI सूर्यकांत की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता वकील के पेशेवर आचरण पर नाराजगी जताई थी. पीठ ने कहा था कि समाज में पहले से ही ऐसे “परजीवी” मौजूद हैं, जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और पूछा था कि क्या याचिकाकर्ता भी उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहता है. पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, “पूरी दुनिया वरिष्ठ अधिवक्ता बनने की पात्र हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके पात्र नहीं हैं.”

सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी

CJI सूर्यकांत ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली उच्च न्यायालय याचिकाकर्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दे भी देता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके पेशेवर आचरण को देखते हुए उस फैसले को रद्द कर सकता है.

सुनवाई के दौरान अदालत ने फेसबुक पर याचिकाकर्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा का भी जिक्र किया और उसे अनुचित बताया.