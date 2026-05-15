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कॉकरोच जैसे होते हैं कुछ युवा, नौकरी नहीं मिलती तो… CJI सूर्यकांत ने किस मामले पर की सख्त टिप्पणी

CJI Surya Kant Cockroach Remark: CJI सूर्यकांत ने शुक्रवार को कीड़े-मकोड़ों और परजीवियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवान सोशल मीडिया और 'सूचना का अधिकार' (RTI) का सहारा लेकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं.

By: Shristi S | Last Updated: May 15, 2026 5:42:38 PM IST

CJI सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को क्यों कहा कॉकरोच?
CJI सूर्यकांत ने कुछ युवाओं को क्यों कहा कॉकरोच?


CJI Surya Kant Slams Unemployed Youth: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने शुक्रवार को कीड़े-मकोड़ों और परजीवियों का ज़िक्र करते हुए कहा कि बेरोजगार नौजवान सोशल मीडिया और ‘सूचना का अधिकार’ (RTI) का सहारा लेकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं. ये टिप्पणियां तब आईं जब CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की एक बेंच एक वकील को फटकार लगा रही थी, जो ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा पाने की कोशिश कर रहा था.

ANI के अनुसार, बेंच ने वकील संजय दुबे द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे याचिकाकर्ता से कहा कि पूरी दुनिया शायद सीनियर (एडवोकेट) बनने के योग्य हो, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं.

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CJI ने ‘समाज के परजीवियों’ पर टिप्पणी की

CJI जो साफ तौर पर नाराज़ दिख रहे थे, ने कहा कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट अब उस वकील को ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा दे भी देता है, तो भी सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा. CJI ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा Facebook पर इस्तेमाल की गई भाषा का भी ज़िक्र किया. तभी CJI सूर्यकांत ने पूरे समाज के बारे में बात की. उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं, और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि कुछ नौजवान ऐसे हैं कॉकरोच की तरह, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई जगह. उनमें से कुछ मीडिया का सहारा लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया, RTI कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं, और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं. इसके बाद याचिकाकर्ता ने बेंच से माफ़ी मांगी और अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी; जिसकी अनुमति उसे दे दी गई.

‘संदिग्ध डिग्रियों वाले हज़ारों वकील’

हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि कथित तौर पर जाली कानून की डिग्रियाँ रखने वाले वकीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. CJI ने टिप्पणी की कि वह एक ऐसे उचित मामले का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके आधार पर वह दिल्ली के कई वकीलों की कानून की डिग्रियों की CBI जांच का आदेश दे सकें; इन वकीलों की सोशल मीडिया पोस्ट्स उन्हें आपत्तिजनक लगी थीं.

उन्होंने कहा कि मुझे उनकी कानून की डिग्रियों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह है… वे Facebook, YouTube वगैरह पर जो कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें लगता है कि हम उन पर नजर नहीं रख रहे हैं? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इस पेशे में अनुशासन का असली मतलब क्या होता है. बेंच ने कहा कि ‘बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया’ इस मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें अपने वोटों की जरूरत है.

Tags: cji surya kanthome-hero-pos-1Supreme Court
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