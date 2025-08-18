CJI BR Gavai News: दो घंटे की बारिश में लकवाग्रस्त हो जाती है दिल्ली …जाने CJI गवई ने राजधानी को लेकर किसके सामने कही ये बात?

CJI BR Gavai On Delhi Rain: पिछले हफ़्ते दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव और अफरातफरी मच गई, जिससे एक बार फिर राजधानी की कमज़ोरी उजागर हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने हाल ही में एक सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि दो घंटे की बारिश में दिल्ली लकवाग्रस्त हो जाती है।



दो घंटे भी बारिश हो जाए तो शहर थम सा जाता है, जबकि उनके एक सहयोगी ने केरल के एक मामले पर टिप्पणी की कि अगर यात्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 घंटे तक जाम में फँसे रहते हैं तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए।

ये टिप्पणियाँ हाल ही में त्रिशूर ज़िले के पलियाक्करा टोल प्लाज़ा पर हुई सुनवाई के दौरान की गईं, जहां केरल उच्च न्यायालय ने NH-544 के एडापल्ली-मन्नुथी खंड की ख़राब स्थिति के कारण टोल वसूली बंद करने का आदेश दिया था। इस आदेश को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ की टिप्पणियों ने यात्रियों की हताशा को दर्शाया।

सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा गया?

सुनवाई के दौरान, पीठ ने केरल में राजमार्ग पर लगे 12 घंटे के जाम की एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया और आश्चर्य जताया कि सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचने में 12 घंटे लगने के बाद टोल क्यों देना चाहिए। एनएचएआई का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे “ईश्वरीय कृपा” बताया। उन्होंने दलील दी कि एक ट्रक पलट गया था।

ट्रक अपने आप नहीं पलटा; वह एक गड्ढे में गिरने के बाद पलटा था, न्यायमूर्ति चंद्रन ने सड़क की खराब स्थिति की ओर इशारा करते हुए जवाब दिया। अपने बचाव में, मेहता ने कहा कि जहाँ अंडरपास का निर्माण हो रहा है, वहाँ सर्विस रोड वैकल्पिक मार्ग प्रदान करते हैं, लेकिन मानसून के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।

इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने संबंधित 65 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए टोल शुल्क के बारे में पूछताछ की। यह बताए जाने पर कि यह 150 रुपये है, उन्होंने पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को उस सड़क को तय करने में 12 घंटे लगते हैं जो बिना ट्रैफ़िक के केवल एक घंटे में तय हो जाती, तो उसे 150 रुपये टोल क्यों देना चाहिए?

जाम के लिए NHAI को यात्री को मुआवजा देना चाहिए – न्यायमूर्ति चंद्रन

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने एक पुराने फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि टोल वापस करने के बजाय, शुल्क को आनुपातिक रूप से कम किया जाना चाहिए। हल्के-फुल्के अंदाज में, न्यायमूर्ति चंद्रन ने कहा कि 12 घंटों के लिए, एनएचएआई को यात्री को मुआवजा देना चाहिए।

अदालत ने कहा, “अगर ट्रैफ़िक नहीं है, तो इस हिस्से को तय करने में अधिकतम एक घंटा लगेगा। अगर ट्रैफ़िक है, तो अधिकतम तीन घंटे लगेंगे। 12 घंटों के लिए आनुपातिक रूप से कटौती का कोई सवाल ही नहीं है।”

मामले में पेश हुए वकीलों ने एक स्थानीय घटना का भी हवाला दिया – ई-गेट से अदालत पहुँचने में लगभग एक घंटा लगता है, जो हमेशा भीड़भाड़ वाला रहता है। उनकी चिंता का जवाब देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, “दिल्ली में, आप जानते हैं कि क्या होता है… अगर दो घंटे बारिश हो जाए, तो पूरा शहर ठप हो जाता है।”

Toll Plaza Viral Video: टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा सेना के जवान पीटने पर गांव वालों ने लिया बदला! Toll Plaza पर कर दिया हमला, सामने…