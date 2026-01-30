Home > देश > CJ Roy Death: इनकम टैक्स रेड, 12 रोल्स-रॉयस कारें…कॉन्फिडेंट ग्रुप के चेयरमैन सीजे रॉय की गोली लगने से संदिग्ध मौत; संपत्ति जान उड़ जाएंगे आपके होश

Confident Group Chairman Death News: पुलिस के मुताबिक सीजे रॉय बेंगलुरु के सेंट्रल लैंगफोर्ड टाउन इलाके में अपने घर पर गोली लगने से घायल पाए गए. रॉय को तुरंत एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 30, 2026 10:51:01 PM IST

CJ Roy Death: शुक्रवार को जाने-माने रियल एस्टेट डेवलपर और कॉन्फिडेंट ग्रुप के 57 साल के चेयरमैन सीजे रॉय अपने घर पर गोली लगने से घायल पाए गए. पुलिस के मुताबिक ये घटना ठीक उस समय हुई जब इनकम टैक्स अधिकारी उनके बिजनेस से जुड़ी जगहों पर एक साथ तलाशी ले रहे थे. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (सेंट्रल) अक्षय हकाय ने बताया कि सीजे रॉय बेंगलुरु के सेंट्रल लैंगफोर्ड टाउन इलाके में अपने घर पर गोली लगने से घायल पाए गए.
रॉय को तुरंत एक लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें नारायण हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

आत्महत्या या कोई साजिश

पुलिस ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि यह गोलीबारी आत्महत्या थी या कोई साजिश. पुलिस ने कहा कि उनकी मौत के हालात साफ नहीं हैं. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम सभी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या रॉय ने खुद को गोली मारी थी.” जिस समय गोली चली, उस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी कॉन्फिडेंट ग्रुप से जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ले रहे थे. 

कई राज्यों में फैला हुआ है काम

यह एक रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है जो बेंगलुरु और केरल सहित कई दक्षिणी राज्यों में काम करती है. यह कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट और इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबे समय से टैक्स विवादों और अपीलों में फंसी हुई है.

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है रॉय का नाम

अपने रियल एस्टेट कारोबार के अलावा, रॉय मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में भी एक मशहूर हस्ती थे. कोच्चि के रहने वाले रॉय ने कई फिल्में प्रोड्यूस कीं, जिनमें 2012 की एक्शन-थ्रिलर कैसानोवा भी शामिल है, जिसमें सुपरस्टार मोहनलाल ने काम किया था. उनकी कंपनी पॉपुलर रियलिटी टेलीविजन फ्रेंचाइजी बिग बॉस मलयालम की भी मुख्य स्पॉन्सर थी.

सीजे रॉय की कुल संपत्ति कितनी ?

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीजे रॉय की नेट वर्थ 1 बिलियन (8,000-8,500 करोड़) से ज़्यादा है. ग्रुप की संपत्ति 2,039 करोड़ से ज़्यादा है. उनकी पर्सनल संपत्ति में लग्ज़री चीज़ें, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट शामिल हैं.
 
सबसे ज्यादा चर्चा उनके कार कलेक्शन की रहती है. उनके पास 12 रोल्स-रॉयस कारें (जिसमें एक फैंटम VIII भी शामिल है), एक लेम्बोर्गिनी, एक बेंटले, एक मर्सिडीज-बेंज और एक बुगाटी वेरॉन. कुछ रिपोर्ट्स में एक गल्फस्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट, दुबई, मुंबई और लॉस एंजिल्स में लग्ज़री घर और एक आर्ट कलेक्शन का भी ज़िक्र है.

