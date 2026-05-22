सिनेमा हॉल बना अखाड़ा, मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप; आपस में भिड़े दर्शक-कर्मचारी, 3 हिरासत में

Bhubaneswar Maharaja Cinema Hall Fight: भुवनेश्वर से एक मामला सामने आया है, जहां थिएटर में फिल्म देखने के बाद दर्शकों में आपस में भिड़ंत हो गई. कुछ युवकों द्वारा शोर-शराबा और विवाद किए जाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट और तोड़फोड़ तक पहुंच गया. घटना के बाद इलाके में कुछ समय तक तनाव का माहौल बना रहा. सूचना मिलने पर सहीद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. साथ ही एक नाबालिग सहित तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक फिल्म चलने के दौरान कुछ युवक हॉल के अंदर ऊंची आवाज में शोर कर रहे थे, जिससे अन्य दर्शकों को परेशानी हो रही थी. जब कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और माहौल तनावपूर्ण हो गया. बताया जा रहा है कि सिनेमा हॉल प्रबंधन ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर धक्का-मुक्की और मारपीट की. इसके बाद हॉल के भीतर सामानों को नुकसान पहुंचाने की भी बात सामने आई है. इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है.

घबराकर भागे दर्शक

घटना के दौरान कई दर्शक घबराकर बीच में ही थिएटर से बाहर निकल गए. बाहर खड़ी कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है.

पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को शांत कराया और सिनेमा हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की. जांच के आधार पर तीन लोगों को पकड़ा गया, जिनमें एक नाबालिग शामिल है. पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की पहचान राजा रेड्डी और सारथी नायक के रूप में हुई है. दोनों भुवनेश्वर के गणपति नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि घटना में और कितने लोग शामिल थे. मामले की विस्तृत जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है.

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