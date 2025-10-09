क्या भाई ने ही करवाई Zubeen Garg की हत्या? भारत से सिंगापुर तक था साए की तरह साथ
Zubeen Garg Murder: संदीपन गर्ग अपने भाई Zubeen Garg के साथ सिंगापुर गए थे और 19 सितंबर को जब सिंगर की मृत्यु हुई थी तब वे घटनास्थल पर मौजूद थे.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 9, 2025 1:17:22 PM IST

Zubeen Garg
Zubeen Garg

Zubeen Garg: सिंगर जुबिन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आएगा. मौत के सिलसिले में उनके चचेरे भाई और डीएसपी संदीपन गर्ग (Sandipan Garg) को गिरफ्तार किया है. रिपोर्टों के अनुसार कई दिनों की पूछताछ के बाद संदीपन के खिलाफ यह कार्रवाई की गई. घटना के समय वह सिंगापुर में जुबिन के साथ थे. बता दें कि सिंगर 19 सितंबर को एक यॉट पार्टी के दौरान डूब गए थे, जिसके बाद भारत में जांच शुरू हो गई थी.

गरिमा गर्ग ने संदीपन को लेकर क्या कहा ? 

जुबिन की पत्नी गरिमा गर्ग (Garima Garg) का कहना है कि संदीपन पहले कभी विदेश नहीं गए थे और उन्होंने उनके साथ जाने की इच्छा जताई थी. हालांकि उन्होंने सिंगापुर का ज़िक्र नहीं किया. उन्होंने कहा “जब संदीपन ने जुबिन के साथ जाने की इच्छा जताई तो वह कभी विदेश नहीं गए थे. इस बार उन्होंने कहा कि वह जुबिन के साथ जाना चाहते हैं और उन्हें साथ ले जाने में उन्हें खुशी होगी.”

गरिमा ने कहा कि उन्हें पता था कि संदीपन को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्होंने आगे कहा, “हो सकता है कि उनके बयानों से उन्हें कुछ जानकारी मिली हो. जांच जारी है. मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती.”

संदीपन तत्काल प्रभाव से निलंबित

 गिरफ्तारी के बाद, असम पुलिस ने संदीपन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उसे सात दिनों की पुलिस हिरासत में रखा गया है. संदीपन ज़ुबिन के साथ सिंगापुर गया था और ज़ुबिन की मौत से कुछ समय पहले नाव पर मौजूद था. ज़ुबिन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी. संदीपन गर्ग कामरूप ज़िले में तैनात थे. उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हत्या, गैर इरादतन हत्या, आपराधिक षडयंत्र और लापरवाही से मौत का कारण बनना शामिल है.

Tags: Assam PoliceGarima GargSandipan GargZubeen GargZubeen Garg Murder
