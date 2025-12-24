Home > देश > Christmas 2025: 24-25 दिसंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? बैंक से लेकर मार्केट तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

Christmas 2025: 24-25 दिसंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? बैंक से लेकर मार्केट तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

जानें 24 दिसंबर को क्या खुला है और 25 तारीख को कहां-कहां सेवाएं रहेंगी बंद. सरकारी दफ्तरों से लेकर शॉपिंग मॉल तक, यहां देखें पूरी लिस्ट.

By: Shivani Singh | Last Updated: December 24, 2025 1:03:57 PM IST

Christmas 2025: 24-25 दिसंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? बैंक से लेकर मार्केट तक, यहां देखें पूरी लिस्ट


Christmas Day 2025 Public Holiday India: 25 दिसंबर 2025 (गुरुवार) को क्रिसमस के अवसर पर पूरे भारत में राजपत्रित सार्वजनिक अवकाश (Gazetted Holiday) रहेगा. इस दिन देश भर में सरकारी कार्यालय, बैंक और स्कूल जैसे प्रमुख संस्थान बंद रहेंगे. हालाँकि, निजी प्रतिष्ठान, मॉल और रेस्टोरेंट राज्य के नियमों और उनकी अपनी नीतियों के आधार पर खुले रह सकते हैं.

यहाँ क्रिसमस 2025 के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है:

क्या बंद रहेगा?

सरकारी कार्यालय: पूरे भारत में सभी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय 25 दिसंबर को बंद रहेंगे. प्रशासनिक कार्य अगले कार्य दिवस से पुनः शुरू होंगे।

स्कूल और कॉलेज: देश भर के सभी शिक्षण संस्थान क्रिसमस पर बंद रहेंगे. दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों में यह अवकाश शीतकालीन छुट्टियों (Winter Vacations) के साथ पड़ता है, जिसके कारण ये संस्थान 25 दिसंबर के बाद भी कुछ दिनों तक बंद रह सकते हैं.

बैंक: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता सहित सभी प्रमुख शहरों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक बंद रहेंगे. मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे राज्यों में क्रिसमस का उत्सव लंबा चलता है, इसलिए वहाँ 26 दिसंबर को भी बैंक बंद रह सकते हैं.

डाकघर: पूरे देश में डाक सेवाएं 25 दिसंबर को बंद रहेंगी. (अपवाद: चंडीगढ़ जैसे कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नियमों के अनुसार आंशिक सेवाएं चालू रह सकती हैं).

क्या खुला रहेगा?

शॉपिंग मॉल और रिटेल स्टोर: प्रमुख शहरों (Metros) में ज़्यादातर मॉल, सुपरमार्केट और दुकानें खुली रहेंगी. इनका सामान्य समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक रहता है, लेकिन भीड़ को देखते हुए इसमें बदलाव हो सकता है.

रेस्टोरेंट और होटल: रेस्टोरेंट, कैफे और होटल सामान्य रूप से काम करेंगे. कई जगहों पर क्रिसमस स्पेशल मेन्यू और उत्सव के विशेष ऑफर भी उपलब्ध होंगे.

आवश्यक सेवाएं: अस्पताल, क्लीनिक, एम्बुलेंस, पुलिस और अग्निशमन सेवाएं (Fire Services) हमेशा की तरह 24/7 चालू रहेंगी.

परिवहन: मेट्रो, बस और स्थानीय परिवहन सेवाएं सामान्य शेड्यूल के अनुसार चलेंगी. भारतीय रेलवे की सेवाओं पर भी इस छुट्टी का कोई असर नहीं पड़ेगा.

डिजिटल बैंकिंग: भले ही बैंक की शाखाएं बंद रहें, लेकिन ATM, UPI (Google Pay, PhonePe आदि), मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह चालू रहेंगी.

NOTE: 24 दिसंबर (बुधवार) को भारत में कोई आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश नहीं है, इसलिए सभी सरकारी दफ्तर, बैंक और बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे. हालांकि, कई स्कूलों और निजी कंपनियों में ‘क्रिसमस ईव’ (Christmas Eve) के कारण आधे दिन की छुट्टी या सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो सकती हैं.

Christmas 2025: 24-25 दिसंबर को क्या-क्या रहेगा बंद? बैंक से लेकर मार्केट तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

