Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट

Bank Holidays December 2025: जैसे-जैसे क्रिसमस का लंबा वीकेंड करीब आ रहा है, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 25 से 28 दिसंबर तक बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, क्रिसमस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को देश के अधिकांश क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकिंग कार्य या तो ऑनलाइन निपटा लें या फिर 29 दिसंबर को अपनी नजदीकी शाखा में जाएँ.

क्या 25 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे?

प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार, 25 दिसंबर को देश के कई राज्यों में सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे. मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, कोच्चि, रांची और पणजी सहित कई अन्य शहरों में बैंक अवकाश रहेगा.

26 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस का जश्न जारी रहने के कारण 26 दिसंबर 2025 को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी. इसका मतलब है कि इन राज्यों में वीकेंड को मिलाकर लगातार चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

27 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

मिजोरम में क्रिसमस समारोह के चलते 27 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे. इसलिए, यहाँ के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी वित्तीय काम डिजिटल माध्यमों या ऑनलाइन बैंकिंग से पूरे कर लें.

दिसंबर 2025: राज्य-वार बैंक छुट्टियों की सूची

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के आधार पर, आप नीचे दी गई तालिका में दिसंबर 2025 की बैंक छुट्टियों का पूरा विवरण देख सकते हैं: