Home > देश > Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट

Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट

क्रिसमस के लंबे वीकेंड की प्लानिंग कर रहे हैं? कहीं ऐसा न हो कि बैंक की छुट्टियों की वजह से आपके जरूरी काम अटक जाएं. जानिए किन राज्यों में इस बार लगातार कई दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं और RBI की Holiday लिस्ट आपके शहर के लिए क्या कहती है.

By: Shivani Singh | Published: December 24, 2025 1:28:07 PM IST

Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट


Bank Holidays December 2025: जैसे-जैसे क्रिसमस का लंबा वीकेंड करीब आ रहा है, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या 25 से 28 दिसंबर तक बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आधिकारिक हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, क्रिसमस के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को देश के अधिकांश क्षेत्रों में बैंक बंद रहेंगे. किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंकिंग कार्य या तो ऑनलाइन निपटा लें या फिर 29 दिसंबर को अपनी नजदीकी शाखा में जाएँ.

You Might Be Interested In

क्या 25 दिसंबर को बैंक बंद रहेंगे?

प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले क्रिसमस के अवसर पर गुरुवार, 25 दिसंबर को देश के कई राज्यों में सभी निजी और सरकारी बैंक बंद रहेंगे. मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, कोच्चि, रांची और पणजी सहित कई अन्य शहरों में बैंक अवकाश रहेगा.

26 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

मिजोरम, नागालैंड और मेघालय में क्रिसमस का जश्न जारी रहने के कारण 26 दिसंबर 2025 को भी बैंकों में छुट्टी रहेगी. इसका मतलब है कि इन राज्यों में वीकेंड को मिलाकर लगातार चार दिनों तक बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी.

You Might Be Interested In

27 दिसंबर को बैंकों की छुट्टी

मिजोरम में क्रिसमस समारोह के चलते 27 दिसंबर को भी बैंक बंद रहेंगे. इसलिए, यहाँ के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने जरूरी वित्तीय काम डिजिटल माध्यमों या ऑनलाइन बैंकिंग से पूरे कर लें.

दिसंबर 2025: राज्य-वार बैंक छुट्टियों की सूची

RBI के हॉलिडे कैलेंडर के आधार पर, आप नीचे दी गई तालिका में दिसंबर 2025 की बैंक छुट्टियों का पूरा विवरण देख सकते हैं:

तारीख अवसर बैंक अवकाश वाले क्षेत्र
24 दिसंबर क्रिसमस ईव शिलॉन्ग
25 दिसंबर क्रिसमस मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, देहरादून, कोच्चि, रांची, पणजी और अन्य सभी प्रमुख राज्य
26 दिसंबर क्रिसमस सेलिब्रेशन मिजोरम, नागालैंड और मेघालय
27 दिसंबर क्रिसमस मिजोरम
30 दिसंबर यू कियांग नांगबाह की पुण्यतिथि शिलॉन्ग
31 दिसंबर न्यू इयर्स ईव/ इमोइनु इरतपा इंफाल, ईटानगर

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट
Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट
Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट
Christmas 2025 Bank Holidays: क्या इस क्रिसमस वीकेंड पर 3 दिन बंद रहेंगे बैंक? यहां देखें छुट्टियों की पूरी स्टेट-वाइज़ लिस्ट